Он встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Глава российского государства встретится в приморской столице с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, а после переговоров в этот же день вылетит в Пекин, где запланировано его участие в международном форуме "Один пояс — один путь", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Борт N1 Ил 96-300 Президента России Владимира Путина совершил посадку в аэропорту Кневичи (Владивосток) в 13-06 местного времени.

Как сообщалось ранее, программа переговоров, по словам помощника президента Юрия Ушакова, "типичная". Он анонсировал беседу в узком составе, после чего пройдут переговоры в составе делегаций, а также состоится официальный прием. Российская сторона будет представлена вице-премьером Юрием Трутневым, главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минтранса Евгением Дитрихом, министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, главой РЖД Олегом Белозеровым, заместителем министра энергетики Анатолием Яновским. Также в переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Ушакова, главы государств обсудят различные аспекты двусторонних отношений, в частности, ожидается обмен мнениями как по политической, так по экономической и культурно-гуманитарной повестке дня. При этом в центре внимания будет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

Как констатировал Ушаков, в Москве этот визит считают ключевым событием за все последние годы, так как он имеет важное значение с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом (ТАСС).

24 апреля Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию, где он намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде лидеры двух стран никогда не встречались. Его отец Ким Чен Ир приезжал в Россию трижды: в 2001, 2002 и 2011 годах.