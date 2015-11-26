Сказка наяву: «Алису в стране чудес» поставят на сцене театра молодежи

Премьера спектакля состоится уже 10 и 11 мая

Репетиция спектакля-фэнтези "Алиса в стране чудес". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Спектакль-фэнтези "Алиса в стране чудес" (6+) поставит на сцене приморского краевого театра молодежи режиссер Лидия Васильева. Премьера спектакля состоится 10 мая. Перед тем как показать постановку большой аудитории, театр молодежи пригласил журналистов на пресс-конференцию и показал небольшой отрывок спектакля, рассказывает ИА PrimaMedia.

Отличительной чертой "Алисы" стал видеомаппинг, который в таком масштабе еще ни разу не использовался в постановках театра молодежи.

Видеомаппинг – трудоемкий и дорогой процесс, создание двухминутной сцены может занимать по несколько дней. Работа между художником спектакля и специалистами видеомаппинга очень плотная – художник рисуют картины, а "оживляют", то есть анимируют их уже специалисты видеомаппинга. По словам директора театра молодежи Игоря Селезнева, работа ведется и днем и ночью, чтобы у режиссера спектакля постоянно появлялся новый материал для постановки и репетиционного процесса.

Напомним, что под эгидой года Театра в России по всей стране проходят (0+) тематические форумы, мастер-классы, встречи с ведущими театральными деятелями и, конечно, премьеры спектаклей. Театральный год начался с Всероссийского театрального марафона, который стартовал во Владивостоке и теперь проходит по всей стране.

Над спектаклем "Алиса в стране чудес" работали:

Режиссер-постановщик — Лидия Василенко

Художник-постановщик — Светлана Зарубина.

Хореография — Татьяна Домовидова.

Композитор — Евгения Терёхина.

Медиахудожники — Юлия Суфьянова, Олеся Ильенок, Валерия Польшина.

Продолжительность: 2 часа.

Премьера спектакля-фэнтези "Алиса в стране чудес" состоится 10 и 11 мая в Приморском краевом драматическом театре молодежи по адресу: ул. Светланская, 15а. Справки по телефонам: (4232) 241-11-78, 226-06-49.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры, и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.