Сказка наяву: «Алису в стране чудес» поставят на сцене театра молодежи

Премьера спектакля состоится уже 10 и 11 мая
PrimaMedia выходного дня
Общество 16:52
Репетиция спектакля-фэнтези "Алиса в стране чудес". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Спектакль-фэнтези "Алиса в стране чудес" (6+) поставит на сцене приморского краевого театра молодежи режиссер Лидия Васильева. Премьера спектакля состоится 10 мая. Перед тем как показать постановку большой аудитории, театр молодежи пригласил журналистов на пресс-конференцию и показал небольшой отрывок спектакля, рассказывает ИА PrimaMedia.

Игорь Селезнев
Игорь Селезнев

директор Приморского драматического Театра молодежи

Автор фото: ИА PrimaMedia

Год театра идет полным ходом , театр молодежи не отстает и уже можно подвести итоги за первый квартал 2019 года. У нас было выпущено три премьеры и большая премьера грядет в скором времени. 10 и 11 мая мы представим нашему зрителю спектакль "Алиса в стране чудес". Мы продолжаем работать с Лидией Михайловной Василенко в направлении семейного просмотра. Этот спектакль у нас для взрослых детей и маленьких взрослых.

Отличительной чертой "Алисы" стал видеомаппинг, который в таком масштабе еще ни разу не использовался в постановках театра молодежи.

Лидия Василенко
Лидия Василенко

Художественный руководитель Приморского краевого драматического театра молодежи

Автор фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Мы решили попробовать использовать видеомаппинг в "Алисе в стране чудес". Так случилось, что в ДВФУ приехал преподавать специалист, с которым я познакомилась еще в Москве, он обучал наших ребят, и мы решили рискнуть. Видеомаппинг ­– это вторая режиссура, когда ты выстраиваешь художественный сюжет, анимируешь его, все должно быть синхронизировано с происходящим на сцене. На нашу идею откликнулись три студентки, которые обучаются на магистерской программе Digital Art в ДВФУ и вместе мы осваиваем новый формат художественной выразительности.

Видеомаппинг – трудоемкий и дорогой процесс, создание двухминутной сцены может занимать по несколько дней. Работа между художником спектакля и специалистами видеомаппинга очень плотная – художник рисуют картины, а "оживляют", то есть анимируют их уже специалисты видеомаппинга. По словам директора театра молодежи Игоря Селезнева, работа ведется и днем и ночью, чтобы у режиссера спектакля постоянно появлялся новый материал для постановки и репетиционного процесса.

Напомним, что под эгидой года Театра в России по всей стране проходят (0+) тематические форумы, мастер-классы, встречи с ведущими театральными деятелями и, конечно, премьеры спектаклей. Театральный год начался с Всероссийского театрального марафона, который стартовал во Владивостоке и теперь проходит по всей стране.

Над спектаклем "Алиса в стране чудес" работали:

Режиссер-постановщик — Лидия Василенко

Художник-постановщик — Светлана Зарубина.

Хореография — Татьяна Домовидова.

Композитор — Евгения Терёхина.

Медиахудожники — Юлия Суфьянова, Олеся Ильенок, Валерия Польшина.

Продолжительность: 2 часа.

Премьера спектакля-фэнтези "Алиса в стране чудес" состоится 10 и 11 мая в Приморском краевом драматическом театре молодежи по адресу: ул. Светланская, 15а. Справки по телефонам: (4232) 241-11-78, 226-06-49.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры, и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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