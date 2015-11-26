Градостроительную политику в Приморье будут обсуждать в привычном формате подчиненности

В новый градсовет приняли в основном чиновников и тех, чьи одобрения сформировали облик Владивостока и ближайших территорий

По документам это двухэтажный гараж. Его в итоге снесли. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Олег Кожемяко подписал распоряжение о составе градостроительного совета Приморского края, положение о котором было принято еще в начале сентября прошлого года. В него вошли чиновники, занимающиеся направлениями строительства и земельных отношений, а также представители проектных бюро и строительных компаний, прежде входившие в градсовет Владивостока. В полномочия совета входят вопросы комплексного развития территории Владивостокской агломерации, сообщает ИА PrimaMedia.

Возглавил совет вице-губернатор по вопросам строительства Михаил Петров. Кроме того, в него вошел врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, курирующий земельные вопросы. Под его руководством при департаменте земельных и имущественных отношений совсем недавно также создан еще один совет — по земельным отношениям. Перед ним поставлена задача обеспечить общественный контроль процедуры передачи полномочий по распоряжению земельными участками от края администрации города Владивостока.

Заместителем председателя совета назначен новый директор департамента градостроительства Владимир Маран. Среди членов совета больше половины составляют представители органов исполнительной власти края — в основном, это директора департаментов (директор департамента внутренней политики Приморского края Даниил Гончарук, заместитель директора "земельного" департамента Андрей Железный и т.д.), начальники отделов и консультанты.

Оставшиеся 7 из 23 мест поделили между некоторыми участниками рынка и специалистами, которые прежде входили в градсовета города Владивостока, то есть тех, чьи оценки и одобрения сформировали облик города и ближайших территорий.

Кто вошел в градсовет

Михаил Петров − врио вице-губернатора Приморского края, председатель градостроительного совета Приморского края;

Владимир Маран − и.о. директора департамента градостроительства Приморского края, заместитель председателя градостроительного совета Приморского края;

Елена Юрьева − и.о. заместителя директора – начальник отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края, заместитель председателя градостроительного совета Приморского края;

Валерия Харченко − консультант отдела по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности департамента градостроительства Приморского края, секретарь градостроительного совета Приморского края.

Члены совета:

Константин Богданенко − врио вице-губернатора Приморского края;

Даниил Гончарук − директор департамента внутренней политики Приморского края;

Андрей Железный − заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Сергей Ковалев − заместитель директора департамента – начальник отдела горнометаллургической, химической и легкой промышленности департамента промышленности Приморского края;

Александр Коршенко − директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

Анатолий Мельник − советник главы администрации города Владивостока, член Приморского отделения "Союза архитекторов России";

Владимир Осецкий − руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края;

Виктор Свяченовский − директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;

Алла Фортун − директор департамента энергетики Приморского края;

Дмитрий Ямщиков − директор АНО "Инвестиционное агентство Приморского края";

Андрей Борняков − генеральный директор архитектурно-строительной компании "Град-М", заместитель председателя правления Приморского краевого отделения общественной организации "Союз архитекторов России";

Павел Казанцев − кандидат архитектуры, профессор кафедры архитектуры и градостроительства инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), член Приморского краевого отделения "Союза архитекторов России";

Александр Котляров − член Приморского отделения "Союза архитекторов России";

Алексей Ким − председатель правления Приморского отделения "Союза архитекторов России";

Валерий Моор − заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства инженерной школы ДВФУ, член Приморского отделения "Союза архитекторов России";

Евгений Мельников − генеральный директор АО "Приморгражданпроект", член краевого отделения "Союза архитекторов России";

Владимир Смотриковский − главный архитектор ООО "Архфонд", член краевого отделения "Союза архитекторов России";

Ярослав Семенихин − генеральный директор ОАО "ДНИИМФ";

Кирилл Солгалов − главный архитектор ООО "Оферта Диалог", эксперт Совета по градостроительству Союза архитекторов России (г. Москва), член Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP) (по согласованию).

Решение о создании градостроительного совета Приморского края было принято при Андрее Тарасенко, возглавлявшем регион с октября 2017 года по конец сентября 2018 года. Соответствующее постановление появилось 5 сентября 2018 года, но состав градсовета не был утвержден. Сменивший Тарасенко на посту губернатора Олег Кожемяко также говорил о необходимости организовать на краевом уровне площадку для формирования единой градостроительной политики, где рассматривались бы градостроительные, конструктивные и архитектурные характеристики строительных объектов. Особое внимание совет должен уделять комплексному развитию Владивостокской агломерации. Разные вопросы и направления градостроительной деятельности в составе совета будут курировать отдельные рабочие группы.

Губернатор также поставил перед своей командой задачу перевести застройку в Приморском крае в организованное русло и увеличить объемы жилищного строительства в четыре раза.

Чем займется краевой градостроительный совет

Согласно положению о совете, он подготавливает рекомендации по проектам правовых актов Приморского края, регулирующих градостроительную деятельность, проектам документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию,

проектам региональных нормативов градостроительного проектирования и местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию.

Кроме того, совет готовит предложения к документации по планировке территорий для размещения объектов регионального значения, документации по планировке территории, разрабатываемой для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства, а также применительно к объектам капитального строительства, имеющих особое значение для социального, экономического, культурного и иного развития Приморского края.

Также к ведению градсовета относятся объекты культурного наследия, культовые объекты, объекты монументального искусства, городского дизайна и иные проекты и проектные предложения, направленные на развитие архитектурной и градостроительной деятельности в Приморском крае.

Совет подготавливает предложения по внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, планировочную документацию, нормативы градостроительного проектирования.

Особый акцент сделан на Владивостокской агломерации. Краевой градсовет сможет направлять в совет Владивостокской агломерации при администрации Приморского края предложения по усовершенствованию формирования системы управления агломерацией с учетом перераспределения полномочий, а также предложения по инвестиционным проектам, реализация которых является приоритетной для дальнейшего развития Владивостокской агломерации.

Градсовет разрабатывает рекомендации по вопросам градостроительства, архитектуры и благоустройства территорий населенных пунктов, направленных на формирование архитектурного облика населенных пунктов, внедрения современных достижений в архитектурно-градостроительной деятельности.

Совет проводит анализ градостроительных проблем с целью подготовки рекомендаций для выбора проектных, программных и иных методов их решения, в том числе при создании (развитии) социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктур и иных объектов, оказывающих влияние на условия проживания и перспективное использование территорий муниципальных образований Приморского края, готовит рекомендации по совершенствованию архитектурно-градостроительного облика сложившейся застройки населенных пунктов; а также рассматривает вопросы комплексного развития территории Владивостокской агломерации.