Благотворительный концерт в поддержку ветеранов прошел в Артеме

Гости мероприятия пополнили копилку марафона "Солдатам Победы – с благодарностью" на 367 тысяч рублей

Благотворительный концерт. Фото: Андрей Киш

Школьники, студенты и творческие коллективы Артемовского городского округа в 12 раз объединились с одной целью — помочь ветеранам Великой Отечественной войны. Благотворительный концерт стал возможностью еще раз вспомнить великий подвиг народа, почтить память погибших и выразить благодарность участникам этой страшной войны, отстоявшим свободу и независимость нашей страны: ветеранам, труженикам тыла, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

В благотворительной акции приняли участие все общеобразовательные школы города, дошкольные образовательные учреждения, а также родители, учителя, общественность и просто неравнодушные артемовцы.



Благотворительный концерт. Фото: Андрей Киш

Пришедшие посмотреть на творчество артемовской молодежи гости пополнили копилку марафона "Солдатам Победы – с благодарностью" без малого на 367 тысяч рублей. По традиции, все средства, собранные в ходе концерта, будут перечислены в Фонд социальной поддержки населения на нужды ветеранов, тружеников тыла, вдов Великой Отечественной войны.



Пополнена копилка марафона "Солдатам Победы – с благодарностью" на 367 тысяч рублей. Фото: Андрей Киш

В концерте приняли участие детские вокальные и хореографические коллективы Артемовского городского округа. Многие из них известны далеко за пределами своего города, для других напротив участие в таком мероприятии — это первые серьезные шаги на сцене.

С приветственным словом к участникам и гостям концерта обратился заместитель председателя Совета ветеранов, ветеран МВД, ветеран труда Анатолий Аксенов. А начался концерт по традиции с минуты молчания в память о погибших в боях за Родину.



Благотворительный концерт. Фото: Андрей Киш

Напомним, что на призыв собрать денежные средства для ветеранов уже откликнулись многие предприятий и организаций Артема, а также неравнодушные люди. В ходе марафона собрано 264,5 тысяч рублей. Теперь к этой сумме прибавились средства в размере 367 тысяч рублей, полученные в ходе концерта творческих коллективов. Стоит сказать, что прошедший концерт стал не только сбором средств, это дань уважения и признания всем тем, кто спас нашу Родину, кем мы гордимся и на кого равняемся.