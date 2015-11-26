Бухта Триозерье в Приморье: изумрудные волны и белый «бархатный» песок

Маршрут выходного дня для тех, кто хочет поваляться на пляже и полюбоваться на красивые виды (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia

Бухта Триозерье, известная тремя пресными озерами, граничащими с солеными водами Японского моря, находится в Партизанском районе на юго-востоке Приморья, недалеко от города Находки. Мелким "бархатным" белым песком, омываемым изумрудными волнами, усеяны все берега бухты. Напротив песчанной береговой кромки, не некотором расстоянии от пляжа, среди морской глади выделяются три небольших скалистых острова. Этот скальный комплекс носит название "Крейсер". Одна сторона "Крейсера", та что смотрит в открытое море, крутая и отрывистая. А вот на стороне, глядящей на побережье бухты, находится прекрасный дикий пляж. ИА PrimaMedia предлагает читателям запланировать поездку в бухту Триозерье в один из самых ближайших уикендов.

Маршрут: пляж Триозерья

Время: два выходных

Город: Находка

Ориентир: поселок Первостроителей

Наличие туристической инфраструктуры: несколько баз отдыха, прокат водных развлечений, кафе и магазины

Бухта Триозерье расположена на юго-востоке Приморского края. Своим названием бухта обязана трем пресным озерам, расположенным на ее побережье. До недавнего времени бухта Триозерье входила в приграничную зону и была закрыта для посещений. Этот факт, а также удаленность от промышленных объектов являются причиной экологической чистоты и практически нетронутой природы Триозерья.

Как добраться

Для начала надо добраться до Находки, а от нее уже двигаться сначала по дороге во Врангель. Нужно проехать поселок насквозь и поворнуть после реки Глинка в поселок Первостроителей. Его тоже нужно проехать насквозь и выехать на грунтовку, по которой, несколько раз свернув налево, добираемся уже до самого пляжа.

Дорога к бухтам Триозерья грунтовая, с крутыми спусками. После дождя ее сильно размывает. Добираться в этот район лучше на проходимой машине с высоким клиренсом.

Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Чем заняться

Песчаные пляжи Триозерья считаются одними из самых лучших на всем Дальнем Востоке. Пляжи бухты, протянувшиеся на 2 км в длину, оборудованы столиками, скамейками и мангалами. Здесь есть несколько баз отдыха, где можно арендовать любое помещение, от бунгало до коттеджа со всеми удобствами.

Помимо пляжного отдыха, в бухте можно заняться дайвингом, виндсерфингом, аквабайком, кайтингом, полетами на парашюте и вертолете, катанием на лодках и катамаранах, просто рыбалкой. Весь пляж регулярно убирается, а вода очень прозрачная.

Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Триозерье. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

Любители тишины и уединения всегда найдут в Триозерье удобное для себя место – здесь множество романтических бухточек с песчаными пляжами и гранитными скалами. Вода здесь считается достаточно холодной, по сравнению с другими пляжами края, но если хорошенько нагреться на солнышке, можно легко преодолеть эту трудность.

Благодарим компанию MAZDA SOLLERS за предоставленный автомобиль MAZDA CX-5.