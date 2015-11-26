Дмитрий Наринский: Люди должны понять, что город - это нечто общее

Вице-президент Союза архитекторов России – о проблемах градостроительства, которые стоит обсудить в ходе МедиаСаммита-2019

Вице-президент Союза архитекторов России Дмитрий Наринский. Фото: Предоставлено Дмитрием Наринским

Как улучшить городское пространство и сделать его комфортным, обсудят 13 июня на МедиаСаммите-2019(12+). Отдельный блок программы мероприятия будет посвящен урбанистике и городским сообществам. О проблемах градостроительного регулирования, которым стоит придать особое значение на МедиаСаммите, рассказал вице-президент Союза архитекторов России, профессор Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Дмитрий Наринский.

— Дмитрий Михайлович, какие вопросы необходимо обсудить на секции по урбанистике?

— Есть целый ряд насущных проблем в сфере градостроительного регулирования. Мне кажется, что это связано во многом с тем, что сложилась практика обсуждения градостроительных проектов от генерального плана до планировки территории на финальной стадии – когда проект фактически выполнен. Это усложняет учет мнений заинтересованных лиц при принятии решений. В этом направлении сейчас мы активно работаем, с Министерством экономического развития. Создана рабочая группа по усовершенствованию территориального планирования. Мы обсуждаем то, что нужно поменять в законодательстве, чтобы были запущены механизмы обсуждения проектов в самом начале, а лучше ещё до начала разработки генерального плана, ПЗЗ или ППТ. В связи с этим, одна из основных идей – это выделение стадии, которую можно назвать концепцией генплана или мастер-план, либо стратегией пространственного развития (считаю это название наиболее адекватным), в рамках которой можно выявить все мнения и пожелания, консолидировать их, обсудить, и в дальнейшем учесть.

Я осознаю, насколько большинству городов и финансово и организационно сложно разрабатывать отдельную стадию концепции генерального плана. Есть предложение, как это делать более “мягкими” способами, но достаточно эффективными. Давно лелею идею о Меморандуме устойчивого развития города.

Впервые это предлагалось для Севастополя, там сложная история с генпланом: жители настолько недовольны, что заблокировали его принятие. Для Владивостока, как мне кажется, ситуация похожа с точки зрения социальных напряжений. Поэтому я бы очень рекомендовал запустить процесс принятия подобного рамочного документа, который является неким аналогом общественного договора или договора общественного согласия.

— Кто будет подписывать этот меморандум?

Это самый широкий круг участников. Конечно же, это общественные организации, представляющие самые активные слои населения, это могут быть ТОСы, представители городской власти и депутаты. Этот меморандум – рамочное описание того чего мы хотим (от города и его развития). То, чего нам не хватает – это выработки механизмов достижения договоренности. На это должно быть все нацелено.

— Существует некая норма цикла корректировки генплана?

К сожалению, сейчас нет, и мы это тоже обсуждаем в рабочей группе при Минэкономразвития. Изменения генплана часто связаны с запросами девелоперов. Это всегда преподносится так: вы будете против инвесторов и т.д.? Но надо понимать, что интересы одного инвестора могут противоречить интересам другого. То есть “война” возможна не только между жителями и бизнесом, но и между представителями бизнеса. Легальному бизнесу война не нужна. Четкие и внятные ориентиры очень позитивно действуют на бизнес.

Поэтому Меморандум устойчивого развития – это первый шаг на установление диалога, взаимопонимания и, в конечном счёте, ясных перспектив развития. И задача чтобы дискуссия приводила к результату. Очень часто в результате мероприятий и дискуссий рождается резолюция, отражающая видение некой стороны. У нас нет привычки вести диалог со своими оппонентами и это не две стороны, их множество.

— Потому что город, это ведь совместный проект?

Конечно. Кстати, меня всегда увлекал вопрос коренного отличия российских городов от европейских. Это не связано с климатическими условиями. Наиболее важная из причин – традиции управления городом. Ярчайшим примером может служить магдебургское право, которое повлияло и на пространственное развитие городов. Этот городской уклад из Германии получил широкое распространение на территориях Восточной Европы, в т.ч. вошедших в состав Российской империи. Основная идея документа – независимость горожан от феодальных властей, землевладельцев. Это система налогообложения, управления городом: магистрат, выборность. Сейчас мы в 21 веке пытаемся наверстать все то, что наши, как говорится, партнеры, прошли за последние 5 с лишним веков. Сменится не одно поколение, прежде чем люди поймут, что город это нечто общее. Потом мы осознаем примат общегородских ценностей.

— Так кто же все-таки должен готовить такой меморандум? Это какое-то бюро экспертов отрасли? И что, например, может быть отражено в этом документе?

— Нет, это конгломерат общественных сил, городских движений. В части смыслов, туда может войти тезис о том, что комфортное жилье не может быть свыше Н этажей. Люди не стремятся жить выше определенного этажа, а те, кто живут выше – это отдельная социальная группа. Есть некая оптимальная этажность. Все говорят, что хотят создавать комфортное жилье. Давайте изучим вопрос комфорта. Есть комфортная этажность. Чаще всего люди опираются на привычную технологию, которую им лень менять.

— У нас во Владивостоке преобладает цельно монолитное и монолитно-каркасное строительство. Панельное строительство встречается реже, массовое закончилось в советский период.

Это позволяет вести среднеэтажную высокоплотную застройку. И так по другим вопросам, к примеру, ценность зеленых зон. На мой взгляд, если на МедиаСаммите мы должны прийти к пониманию, есть ли заинтересованность в таком диалоге и документе, есть ли общественный запрос на это. А если есть запрос, то затем мы должны двигаться в сторону его реализации.