Новый закон Медведева сильно усложнит жизнь миллионам водителей с 1 июня

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Машина. Фото: Pixabay.com

Постановление N 413, определяющее порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Речь идет о правилах, по которым будут узаконивать или наоборот запрещать всевозможный тюнинг, которым часто увлекаются российские автолюбители – кенгурины, лебедки, дополнительный пластиковый или металлический обвес и пр.

Утвержденными правилами четко прописано, как и куда обращаться за получением разрешения на подобные изменения. Согласно Постановлению, прежде чем заниматься тюнингом, владелец должен обратиться за разрешением в специализированную лабораторию и получить заключение. При этом под лабораторией понимается организация, аккредитованная на проведение таких работ, пишет "Автостат".

Затем это лабораторное заключение внесут в реестр (небольшое уточнение – реестра пока нет, Правила вступят в действие раньше, чем он появится), который Минэкономразвития обязано создать к 1 января 2020 года. Далее по процедуре – обращение в ГИБДД, затем – к производителю работ на установку желаемого оборудования. Следующий этап – снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний

Последний шаг – техосмотр в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности. На этом этапе изменения будут внесены в регистрационные данные вашего автомобиля.

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