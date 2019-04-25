Кто не в каско: Медведев одобрил идею объединить ОСАГО с добровольным страхованием

Вместо двух полисов у россиян будет одна круговая страховка
Экономика 25 апреля, 23:55
Тематическое изображение. Фото: Александр Хитров

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил идею объединить ОСАГО с добровольным страхованием. Глава правительства уже дал поручения ряду министерств рассмотреть возможность включения "автогражданки" в каско .

"С финансовой точки зрения — это интересная идея", — заявил Медведев. В соответствии с его поручением, Минфин, Минэкономразвития, министерство юстиции и Центробанк до 1 июня должны рассмотреть возможность включения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско).

Полезли в каско: россиян хотят заставить страховать машину "вкруг"

С предложением создать страховой гибрид, совместив в одной страховке сразу две, к премьер-министру Дмитрию Медведеву ранее обратился депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Медведев, в отличие от автоэкспертов, назвал эту идею разумной. Инициатива нашла одобрения и у Минфина. По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, если не будет обнаружено противоречий, приобрести универсальный полис автовладельцы смогут уже в следующем году. Банк России в свою очередь заявлял, что объединение каско и ОСАГО возможно, однако вопрос требует более детального изучения.

Какой профит получат от новшества автомобилисты не уточняется. Сказано только то, что автовладельцам, страхующим машину "вкруг" будет проще купить полис.

Экспертам идея объединения каско и ОСАГО видится абсурдной. В частности, по мнению автоэксперта Игоря Можаретто, если страховой гибрид будет добровольным возникнет масса спорных вопросов.

"Если у одного участника ДТП будет такое "расширенное каско", а у другого только ОСАГО – как будет регулироваться их спор?", — задается резонным вопросом Можаретто. Если же новый полис будет обязательным — это ударит по карману миллионов автовладельцев, страхующих авто только по договору ОСАГО.

Аналогичной позиции придерживаются, в том числе, координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов и глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Анна Кольцова

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