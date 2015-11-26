Сбербанк начал оформлять ИИС в отделениях по всей России

Специальный счет для вложения в ценные бумаги позволяет получить инвестиционный доход и гарантированный налоговый вычет в 13%

Сбербанк. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это специальный счет для вложений в ценные бумаги, который дает возможность получить доход и вернуть налоги до 52 тысяч рублей в год. ИИС с доверительным управлением — это готовое инвестиционное решение, разработанное профессиональными финансистами Сбербанка для тех, у кого нет возможности или опыта для совершения операций на фондовом рынке самостоятельно, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Наталья Алымова,старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Управление благосостоянием":

"Фондовый рынок дает неплохие возможности заработать, однако новичку или неопытному человеку непросто на нем сориентироваться самостоятельно. ИИС от "Сбербанк Управление Активами" подойдет как раз для тех, кто не обладает достаточными знаниями и временем для самостоятельной работы с финансовыми инструментами. Открывая ИИС в "Сбербанк Управление Активами", наши клиенты смогут в полной мере использовать преимущества фондового рынка и профессиональную помощь экспертов Сбербанка".

Евгений Зайцев, генеральный директор "Сбербанк Управление Активами":

"Привлекательность ИИС с доверительным управлением объясняется тем, что он обладает простотой и доступностью паевых фондов. При этом, вкладывая деньги с помощью ИИС, клиенты получают возможность возвращать 13% налога с вложенных средств ежегодно. "Сбербанк Управление Активами" является лидером среди управляющих компаний по количеству открытых ИИС. По данным Московской биржи, количество ИИС в "Сбербанк Управление Активами" на 1 апреля 2019 года превысило 60 тысяч. При этом всего в управляющих компаниях открыто около 100 тысяч ИИС".

Клиенты Сбербанка могут вложить деньги в стратегию для ИИС "Накопительная". В рамках стратегии средства вкладываются в государственные облигации (ОФЗ), а также в облигации крупнейших российских компаний, таких как РЖД, МТС, "Башнефть" и других.

Первоначальный взнос в ИИС с доверительным управлением от "Сбербанк Управление Активами" — от 90 тысяч рублей. Ежегодно можно пополнять ИИС на сумму от 10 тысяч, но максимальная сумма взносов в течение года не должна превысить 1 млн рублей. Пополнять ИИС можно как в отделении банка, так и в приложении "Сбербанк Онлайн" (3+). Вносить на ИИС можно только рубли. Частичное снятие средств невозможно.

Минимальный срок инвестирования для получения вычета — 3 года. Налоговый вычет можно получать ежегодно при условии пополнения ИИС. Если закрыть ИИС и забрать деньги ранее, чем через 3 года, то полученный налоговый вычет придется вернуть государству. Существует два типа налогового вычета:

на взносы (тип А);

на доходы (тип Б).

Узнать подробно, как открыть ИИС с доверительным управлением и получить налоговый вычет, можно в соответствующем разделе сайта управляющей компании.

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.