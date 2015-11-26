До чего дошел прогресс: о роботах в поп-культуре расскажут приморские гики в ДВФУ

Научно-популярные лекции пройдут в рамках регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады (12+)

Гикторий. Фото: Предоставлено организаторами

Гикторий " Роботы в поп-культуре " (12+) — научно-популярные лекции, приуроченные к региональному этапу Всероссийской робототехнической олимпиады, пройдут 27 апреля в кампусе ДВФУ на Русском острове во Владивостоке. Лекторы расскажут о том, как отразилась в массовой культуре робототехника, что такое "меха" и где можно поуправлять настоящим экзоскелетом, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Гикторий – это проект, который проводит Гик-мероприятия, гик-лекции с научно-популярной составляющей, всегда открытые для всех желающих.

В рамках мероприятия 3 лектора выступят с материалом о своей теме, касающейся взгляда на робототехнику в поп-культуре. Все лекции короткие, по 20-25 минут на одного выступающего.



Афиша. Фото: Предоставлено организаторами

Темы лекций будут касаться отражения робототехнике в культуре, а также влиянию культуры на робототехнику, начиная с представлений греческий философов до фильмов наших дней, классификации выдуманных людьми видов роботов и технических установках, схожих с роботами.

Лекторами выступят участники проекта "Гикторий", подготовившие материал на основе фильмов, книг, научных трудов и своего чувства юмора.

После всех выступлений любой желающий слушатель может выйти к "Открытому микрофону" и задать лекторам свои вопросы или выступить со своими заготовками, замечаниями и интересными фактами. Самые лучше выступления "Открытого микрофона" по традиции получат призы от организаторов.

Место проведения: г. Владивосток, о.Русский, кампус ДВФУ, корпус А, уровень 4, пространство "Аякс". Вход на мероприятие бесплатный.

Время проведения: с 12:00 до 13:30.

27 апреля на время проведения в кампусе олимпиады вход в корпус А свободный (но лучше взять с собой документ, удостоверяющий личность)