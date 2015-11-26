Майские праздники - огороды и шашлыки… Может стоит встретить выходные по-новому?

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Спорт 17:13
FitLove-2019

FitLove-2019. Фото: предоставлено организаторами

Долгожданная весна пришла, а значит, самое время готовиться к пляжному сезону вместе с мастер-тренером IFAA Ребеккой Бартел. 2 мая в кампусе ДВФУ во Владивостоке пройдет крупнейшая групповая тренировка Tоsо X. (18+) Групповые тренировки — это эндорфин в чистом виде. Они станут отличной альтернативой кардиотренировкам, вы увеличите координацию, пластичность и гибкость! И с уверенностью можем сказать, что ваши успехи перенесутся и на работу в тренажёрном зале.

А в 20.00 там же можно будет посетить первый в истории Дальнего Востока чемпионат по пощечинам среди любителей (18+), на котором определят самого стойкого мужчину с храбрым сердцем и крепкой щекой. Мероприятие состоится в рамках нашумевшего спортивного фестиваля FitLove-2019 (6+).

3 мая с 10.00 до 13.00 приморцам предлагают проверить себя и сдать нормы ГТО (6+) на стадионе и спортивных площадках ДВФУ. В этот же день в 18.00 можно будет посетить челлендж "Камни атласа" (18+). Это одна из важных дисциплин силового экстрима. А вечером отдохнуть в приятной компании в казино Tigre De Cristal на первой и единственной на Дальнем Востоке премии в области фитнеса AWARDS FITLOVE 2019 (18+).

4 мая все желающие смогут принять участие в турнире по борьбе корэш (18+). На Fitlove-2019 абсолютно любой участник фестиваля сможет принять участие в мастер-классе по боям с поясами под руководством приглашенных экспертов. А после этого — поучаствовать в соревновании по корэш.

Вечер 4 мая девушки смогут провести в компании известных на всю Россию сестер Лебедевых. Спикеры поделятся личным опытом и ценными знаниями, помогут познать себя, улучшить своё здоровье, а также раскроют секреты идеальных отношений. Сексуальные кризисы, когда и почему они наступают. Как нейтрализовать сексуальную скуку. Типы мужчин и чего они хотят в постели.

Напомним, второй год подряд территория приморского ДВФУ превращается в настоящий спортивный город мечты – все, что нужно – в одном месте! На 12-ти полностью оснащенных площадках можно зарядиться и прокачаться, получить знания у лучших тренеров России и Дальнего Востока по самым разным направлениям: функциональный тренинг, воркаут, групповые тренировки, танцы, йога, пробежки и многое другое.

Хэдлайнерами фестиваля выступят Ирина Турчинская, Денис Гусев, Стас Линдовер и Rebecca Barthel (Германия). Каждому участнику фестиваля будет предоставлена возможность льготного проживания в гостиницах ДВФУ, организованы мероприятия спортивного и развлекательного характера, а на протяжении всех спортивных каникул на территории лагеря будут действовать столовые и площадки здорового и спортивного питания.

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