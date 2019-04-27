Найдена новая причина ухудшения работы мозга. Чтобы быть умнее, надо следить за своей фигурой, считают эксперты.
Как выяснилось, ожирение приводит к постепенному ухудшению работы мозга. Лишний вес способствует ускорению процессов, нарушающих функционирование центральной нервной системы.
В итоге ожирение методично и неуклонно ухудшает когнитивные способности человеческого мозга. Это установили американские ученые из университета Огасты.
Они открыли, что лишний вес повышает риск воспалительных процессов в мозге из-за скопления белкового мусора. Результаты исследования напечатаны в Journal of Neuroscience.
Напомним, что исследователи и ранее отмечали эффект ухудшения памяти и умственных способностей у людей с тяжелыми формами ожирения. Теперь же на основе экспериментов с мышами установлено, что при ожирении защитные барьеры в мозге разрушаются, в него проникают вещества, ухудшающие деятельность этого главного инструмента познания и анализа информации.
Герман Штакеншнейдер