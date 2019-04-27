Чтобы быть умнее, надо следить за своей фигурой, считают эксперты

Чтобы быть умнее, надо контролировать свой вес. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Найдена новая причина ухудшения работы мозга. Чтобы быть умнее, надо следить за своей фигурой, считают эксперты.

Как выяснилось, ожирение приводит к постепенному ухудшению работы мозга. Лишний вес способствует ускорению процессов, нарушающих функционирование центральной нервной системы.

В итоге ожирение методично и неуклонно ухудшает когнитивные способности человеческого мозга. Это установили американские ученые из университета Огасты.

Они открыли, что лишний вес повышает риск воспалительных процессов в мозге из-за скопления белкового мусора. Результаты исследования напечатаны в Journal of Neuroscience.

Напомним, что исследователи и ранее отмечали эффект ухудшения памяти и умственных способностей у людей с тяжелыми формами ожирения. Теперь же на основе экспериментов с мышами установлено, что при ожирении защитные барьеры в мозге разрушаются, в него проникают вещества, ухудшающие деятельность этого главного инструмента познания и анализа информации.

Герман Штакеншнейдер