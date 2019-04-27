Медики рассказали, почему рак легких возникает у некурящих людей

Те, кто никогда не курил, тоже не застрахованы от смертельно опасной болезни
Общество 06:45
Онкологический диспансер. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Медики рассказали, почему рак легких возникает у некурящих людей. Те, кто никогда не курил, тоже не застрахованы от смертельно опасной болезни.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона в результате тщательного исследования определили причины возникновения рака легких у некурящих людей. Их выводы напечатал Journal of the Royal Society of Medicine.

Основными причинами возникновения смертельно опасной болезни у людей, которые никогда не были подвержены этой вредной привычке, являются воздействие вредных веществ на работе, загрязненная атмосфера в городах, где живут люди, а также пассивное курение. Как подчеркнул директор Центра онкологических исследований лондонского колледжа Мик Пик, проблему осложняет то, что большинство некурящих людей не верят в возможность возникновения у них рака легких.

Из-за этого многие из них обращаются слишком поздно к онкологам. Их шансы на выздоровление из-за позднего обращения существенно снижаются. Только в Великобритании от этого вида онкологических болезней умирает около 6 тысяч некурящих ежегодно.

Герман Штакеншнейдер

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