Выездное заседание Приморского отделения союза журналистов: из театра – на плавбазу

Очередное выездное заседание Приморского отделения союза журналистов России прошло во Владивостоке 26 апреля. В нем приняли участие около 30 редакторов и сотрудников СМИ из разных городов и районов края, председатель Приморского отделения СЖР Виктор Суханов, медиа-юрист Галина Антонец, сообщает ИА PrimaMedia.
Театральное закулисье
По традиции выездные заседания приморского отделения СЖР предлагают журналистам непосредственное предметное знакомство с жизнью крупных предприятий и организаций. Театр молодежи был выбран неслучайно: во-первых, внимание СМИ к театральным постановкам в Год театра значительно повысилось, а во-вторых, это культурное учреждение переживает вполне осязаемый ренессанс: с приходом нового директора Игоря Селезнева здесь многое изменилось в лучшую сторону. С рассказа об этих переменах и начался день.
директор Приморского драматического Театра молодежи
Автор фото: ИА PrimaMedia
Судьба у театра молодежи была непростая, и меня многие отговаривали: мол, здание старое, работать будет трудно, и так далее. А один из моих нынешних руководителей сказал: не получится – поймем. Но когда я приехал, то увидел, что труппа очень сильная, ребята – молодцы, способные, в форме – что радует, и что уже отметили театральные критики. Коллектив прекрасный! Частично поменялся административно-управленческий персонал, с 18 марта художественным руководителем театра является Лидия Василенко, с которой мы в 2017 году ставили спектакль "Лесная сказка" в Уссурийском театре драмы. И этот спектакль привез на Дальний Восток "Золотого Витязя" - одну из главных театральных наград страны. Стоит отметить, что одновременно с Уссурийским театром драмы тогда "Золотого Витязя" взяли Никита Михалков и мастерская Петра Фоменко. То есть, это важная, большая победа для театрального искусства Приморья.
В театре полностью обновились три фойе, была открыта малая сцена – причем, на ремонт мы не просили бюджетных денег, а заработали их, привлекли внебюджетные источники. В этом году театр выпустит 9 премьер – это много. Несколько спектаклей уже увидели свет. И один из них – "Спасти камер-юнкера Пушкина" - отобран для участия в осеннем театральном фестивале, который будет проходить в Хабаровске. Ну а в июне мы планируем провести свой фестиваль "Метадрама", куда приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска, Улан-Удэ, Хабаровска: режиссеры, театральные критики, труппы. Этот проект выиграл грант Министерства культуры.
После выступления директора и художественного руководителя театра журналистам предложили посмотреть кусочек репетиции нового спектакля-сказки "Алиса в стране чудес", над которой труппа работает под руководством Лидии Василенко. Актеры тут же услышали первые аплодисменты.
В СЖР ждут новых членов и готовы награждать по заслугам
Кроме знакомства с закулисной жизнью Приморского театра молодежи участники выездного заседания СЖР узнали много нового о последних государственных законах, регулирующих обращение СМИ с информацией и этику в сфере распространения информации – в обиходе их называют "законом о фейках" и "об оскорблении власти". Комментарии по правоприменению законов дала опытный медиа-юрист Галина Антонец.
Также редакторов и сотрудников районных СМИ призвали активнее привлекать новых членов в Союз журналистов. Председатель Приморского отделения СЖР Виктор Суханов привел в пример Санкт-Петербург, где членами профессиональной общественной организации являются более 500 журналистов, тогда как в Приморье эта цифра приблизилась к 400, что подтверждает активность приморских журналистов.
Перед собравшимися выступила и.о. директора департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова, которая рассказала о порядке присвоения звания "Заслуженный журналист Приморского края".
и.о. директора департамента информационной политики Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
В этом году у нас уже есть три претендента на получение звания "Заслуженный журналист Приморского края", и все они живут во Владивостоке. Конечно, нам хотелось бы, чтобы такие награды получали и журналисты из других городов края, где тоже есть достойные люди, посвятившие журналистике много лет. Мы ждем заявок из всех, в том числе, отдаленных районов Приморья.
Председатель Приморского отделения СЖР Виктор Суханов посвятил коллег в планы относительно программы ближайшего МедиаСаммита, уже шестого по счету. Трехдневное мероприятие будет организовано 13-15 июня на Русском острове, в партнерстве с администрацией Приморского края и ДВФУ.
председатель Приморского отделения Союза журналистов России
Автор фото: РИА PrimaMedia
Медиа постоянно меняются. На моей памяти сначала газеты уступили позиции интернет-СМИ, а сейчас и сами интернет-СМИ начинают уступать блогосфере. Сегодня каждый человек – это и есть медиа. Остается открытым вопрос, насколько мы сами интересны друг другу, и, конечно, мы уделим внимание на летнем Медиасаммите теме производства интересного контента. Пригласим популярных спикеров и постараемся разнообразить программы их выступлений.
По трапам крупнейшей в мире плавбазы
Посещение одного из крупных производственных предприятий – одна из главных традиций выездных заседаний Приморского филиала СЖР. Так журналисты постигают жизнь, о которой затем пишут репортажи и аналитические статьи.
Всеволод Сибирцев" — крупнейшая в мире плавбаза, построенная в 1989 году. Максимальная длина судна — 179,93 метра, высота от киля до клотика — 45 метров, водоизмещение — более 32 тонн. Сейчас этот гигантский плавучий завод стоит у причала Рыбного порта Владивостока, готовясь в мае уйти в очередной 9-месячный рейс.
Сотрудники компании "Доброфлот", к которой принадлежит "Всеволод Сибирцев", подробно рассказали, как будет устроена жизнь почти 500 человек, которые вскоре отправятся в море. На плавбазе есть не только кинозалы, тренажерный зал, бассейн и сауна, но и настоящий госпиталь, и даже собственный храм – в каждый рейс с рыбообработчиками пускаются два священнослужителя, которые ежедневно несут свою духовную службу. В госпитале работает команда из 5 врачей, в том числе, хирурга и стоматолога. Главный врач еще и выступает тренером, заботясь не только о лечении болезней экипажа, но и об их профилактике.
Журналисты побывали во всех закоулках огромного завода, производящего прямо в море миллионы банок консервов. Борт "Всеволода Сибирцева" украшают разноцветные символы – их значение перестало быть загадкой для посетителей судна после рассказа экскурсовода. Каждый цвет означает определенную разновидность консервов: синий – сельдь и минтай, розовый – кальмар, красный – лососевые, зеленый – морская капуста и ее производные, ну а желтым маркируют консервы, в которых есть масло.
Путешествие по трапам плавбазы закончилось на верхнем мостике, где журналисты с удовольствием сфотографировались на фоне Золотого Рога.