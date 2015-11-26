"Не все в плюсе": названы новые опасности для миллионов пенсионеров

Можно оступиться в моментах, где этого не ждешь

Пенсия. Фото: ИА PrimaMedia

В современную digital-эпоху многие пенсионеры в России предпочитают хранить пенсию на банковской карте. Нередко совокупный доход в семье позволяет хранить пенсию на карте. Поэтому неудивительно, что у многих пенсионеров возникает вопрос: "Что будет, если не снимать с карты денег?". Работники банковского сектора назвали новые опасности этого.

Что будет, если пенсия будет оставаться на счёте

Известно, для перечисления пенсии используются специальные пенсионные счета или карты. Кроме этого, существуют ещё и вклады для пенсионеров, но это по словам экспертов, обычные вклады. Просто чтобы открыть такой вклад нужно показать пенсионное удостоверение. Пенсию на такой счет перечислять нельзя.

Но если она будет перечисляться на пенсионный счет или карту, и если не снимать её каждый месяц, то сумма будет накапливаться, а на остаток по счёту будут начисляться проценты. Когда деньги потребуются их можно снять.

Что важно знать пенсионеру, решившему копить пенсию на счете

Счета для перечисления пенсий нередко устанавливаются бессрочными. В связи с этим сам банк вполне законно может по ним менять процентные ставки. Поэтому стоит проверять, не изменилась ли ставка. По словам, экспертов, это одна из новых опасностей, которая подстерегает незнающего пенсионера.

Пенсионную карту периодически надо будет перевыпускать. Банки не всегда могут сами напоминать о замене карты, поэтому за месяц до окончания срока действия лучше обратиться в банк самому.

Срок действия доверенности, оформленной в банке, может быть ограничен. По словам экспертов, пенсионеры чаще оформляют доверенности на распоряжение счётом. С 2013 года срок доверенности на распоряжение счетом может быть любым. Однако не все банки следуют этим правилам и оформляют доверенности на 3 года, а в некоторых банках по пенсионным счетам устанавливают максимальный срок доверенности сроком на 1 год. В этом моменте эксперты советуют быть пенсионерам повнимательнее.

Что будет с деньгами на пенсионной карте или счете в случае смерти пенсионера

Пенсия, перечисленная после смерти, подлежит возврату в ПФР. Иногда так случается: пенсионный перечислил пенсию, а человек умер. В этом случае пенсионный фонд требует, чтобы банк вернул пенсию. При этом, не подлежит возврату пенсия перечисленная в месяц смерти пенсионера и ранее. Т.е. всем накоплениям ничего не угрожает.

Доверенность на счёт перестаёт действовать после смерти вкладчика, а карты будут заблокированы. Правда, иногда происходят ситуации, когда родственники, не уведомляя банк о смерти клиента, снимают деньги со счета по доверенности. В этом случае, если наследниками окажутся другие люди, а не те на кого была оформлена доверенность, то может получиться очень некрасивая ситуация, которая может закончиться разбирательством в суде.