"А разве это честно?": Путин подписал новый спорный закон для водителей

Он затрагивает широкую массу автомобилистов
Это интересно 14:35
Водитель. Фото: Pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал новый Федеральный закон 607168-7 ФЗ, по которому водители, чьи автомобили числятся в угоне, освобождаются от уплаты транспортного налога.

Ранее автовладельцы угнанных автомобилей также освобождались от уплаты транспортного налога. Но тогда система получения такого освобождения была мягко говоря "замысловатая".

Т.е. вас от налога освободят, но лишь на период, пока автомобиль находится в официальном розыске. А дальше (у розыскных мероприятий есть свои временные рамки), либо иди и снимай машину с учета, либо плати налог. Теперь налог не взимается с момента пропажи и по месяц, в котором автомобиль хозяину вернули.

Закон уже вступил в силу. На специализированных и тематических форумах автомобилисты обсуждают новый закон. По мнению водителей, такая мера не совсем справедлива и честна.

"А разве это честно, теперь у кого есть преимущество над другими", — пишут на форумах недовольные автолюбители.

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