В Кремле рассказали, когда Владимир Путин "будет держать ответ"

Пресс-секретарь президента назвал сроки "Прямой линии"
Политика 19:30
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: Архив сайта президента РФ

В Кремле назвали сроки проведения "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. "Прямая линия" запланирована на лето.

О сроках проведения "Прямой линии" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Традиционно гражданам дадут возможность задать вопрос президенту по телефону "горячей линии", SMS, MMS, с помощью приложений и в социальных сетях.

Сколько времени будет длиться "Прямая линия" с президентом, как и в предыдущие годы, заранее неизвестно. В прошлом году прямая линия с президентом состоялась 7 июня и продлилась около четырех часов. В последний раз "конференция" проходила в измененном формате: со звонками губернаторам, министрам и другим чиновникам.

Напомним, самая продолжительная "Прямая линия" была зафиксирована пять лет назад, она длилась 4 часа 47 минут. В общей сложности Путин отвечал на наболевшие вопросы россиян в режиме "онлайн" уже 16 раз.

Анна Кольцова

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