Хорошая погода порадует приморцев в воскресенье

Воздух прогреется до +20°C
Общество 10:42

В воскресенье, 28 апреля, приморцев ожидает хорошая погода, сообщает ИА PrimaMedia.

Край по-прежнему находится под влиянием антициклона, который постепенно смещается в Японское море. Осадков не ожидается. Ветер западный умеренный. Температура воздуха составит от +12 до +20°C, информирует primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +12...+14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +20...+22°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

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