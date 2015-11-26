Жизнь для миллионов россиян изменится с 1 мая

Вводятся новые правила в выплатах

Люди. Фото: ИА PrimaMedia

Правительством России принято постановление об изменении правил выплат детских и социальных пособий с 1 мая 2019 года.



Изменения коснутся тех, кто получает пенсии, пособия на детей, пособия по безработице, выплаты ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, ПО "Маяк" и пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Для этой категории граждан пособия будут выплачиваться только на банковские карты системы "Мир". Таких граждан в стране, по оценке экспертов, насчитывается несколько миллионов.

Тем, кто на данный момент получает выплаты на карты других платежных систем, таких как Visa, MasterCard, карты "Мир" будут выдаваться после окончания срока их действия, но не позднее 1 июля 2020 года. То есть, с июля 2020 года все пособия будут перечисляться только на карты национальной платежной системы "Мир".



Обслуживание, как и выпуск карт для получателей выплат бесплатные, могут лишь оплачиваться дополнительные опции, например, смс-оповещения согласно тарифам банка, выдавшего карту.