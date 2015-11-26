Новые подробности страшного ДТП на Фуникулере, блокировавшего дорогу

По предварительным данным, водитель автомашины Mazda RX, двигаясь со стороны улицы Шилкинская в направлении кольца Фуникулера, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Toyota Spasio.
Водитель Toyota от полученных травм скончался.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС, врачи скорой медицинской помощи.
Устанавливаются причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации. Назначено проведение ряда исследований.
Корр. ИА PrimaMedia оказался на месте событий, сделав несколько фотографий с места ЧП. Машины ГИБДД стоят сразу у кольца Фуникулера, никого не пускают.
— Количество скорых на месте аварии ужасает. Сразу становится понятно, что ДТП произошло масштабное. На месте столкновения стоит несколько карет скорой с мигалками, причем машины разных цветов, видимо, из разных отделений. Они просто перекрыли собой движение. Ближе даже подходить страшно, — говорит корреспондент агентства.
Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia
Место ДПМ. Фото: ИА PrimaMedia