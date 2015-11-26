Новые подробности страшного ДТП на Фуникулере, блокировавшего дорогу

Полиция сделала официальное заявление
Происшествия 15:07
Место ДТП. Фото: скрин с dpskontrol_125rus
Около 11:20 на пульт дежурного ОГИБДД УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение об автоаварии на улице Володарского. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомашины Mazda RX, двигаясь со стороны улицы Шилкинская в направлении кольца Фуникулера, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Toyota Spasio.

Водитель Toyota от полученных травм скончался.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС, врачи скорой медицинской помощи.

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации. Назначено проведение ряда исследований.

Корр. ИА PrimaMedia оказался на месте событий, сделав несколько фотографий с места ЧП. Машины ГИБДД стоят сразу у кольца Фуникулера, никого не пускают.

— Количество скорых на месте аварии ужасает. Сразу становится понятно, что ДТП произошло масштабное. На месте столкновения стоит несколько карет скорой с мигалками, причем машины разных цветов, видимо, из разных отделений. Они просто перекрыли собой движение. Ближе даже подходить страшно, — говорит корреспондент агентства.

Место ДТП

Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia

Место ДПМ

Место ДПМ. Фото: ИА PrimaMedia

дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

Серьезное ДТП блокировало дорогу в районе Фуникулера. Подробности

13:50

"Один лег на крышу, другой съехал в кювет": ночное ДТП произошло на острове Русский

28 апреля, 14:54

Водителя большегруза, под которым рухнул мост в Осиновке, отпустили под подписку

26 апреля, 18:23
«Rоман над облаками» с авиакомпанией «Россия»: путь к призам стал еще проще
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia