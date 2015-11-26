Новые подробности страшного ДТП на Фуникулере, блокировавшего дорогу

Около 11:20 на пульт дежурного ОГИБДД УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение об автоаварии на улице Володарского. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомашины Mazda RX, двигаясь со стороны улицы Шилкинская в направлении кольца Фуникулера, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Toyota Spasio.

Водитель Toyota от полученных травм скончался.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС, врачи скорой медицинской помощи.

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации. Назначено проведение ряда исследований.

Корр. ИА PrimaMedia оказался на месте событий, сделав несколько фотографий с места ЧП. Машины ГИБДД стоят сразу у кольца Фуникулера, никого не пускают.

— Количество скорых на месте аварии ужасает. Сразу становится понятно, что ДТП произошло масштабное. На месте столкновения стоит несколько карет скорой с мигалками, причем машины разных цветов, видимо, из разных отделений. Они просто перекрыли собой движение. Ближе даже подходить страшно, — говорит корреспондент агентства.



Место ДТП. Фото: ИА PrimaMedia