Больше половины россиян останутся без отдыха на майские праздники

Двойную оплату получит лишь каждый четвертый из тех, кому придется работать
Экономика 17:45
Больше половины россиян будут работать на майские праздники. Фото: Александр Ратников

Больше половины россиян останутся без отдыха на майские праздники. Такие выводы сделали эксперты сервиса Rabota.ru. Они также выяснили, как россиянам будут компенсировать работу в праздники, оказалось, что двойную оплату получит лишь каждый четвертый

Эксперты опросили 1600 работающих граждан, пишет РГ. Выяснилось, что отдыхать на майские праздники будут только 46% респондентов. Четверть всех работающих россиян имеет сменный график работы, на майские праздники у них выпадают дежурства. Еще 22% россиян проведут часть праздников на рабочем месте, остальное время будут отдыхать. А 8% опрошенных будут трудиться в праздники по обычной "пятидневке".

Аналитики также выяснили, каким образом россиянам компенсируют "трудовое рвение". Оказалось, что 48% тех, кому придется работать в "каникулы" получат зарплату за эти дни по обычной ставке. Двойная оплата ждет лишь каждого четвертого работника. Еще 12% не получат ничего — трудиться им придется на добровольно-принудительных началах. Дополнительные выходные получат 7% граждан.

Опрос показал, как предпочли бы провести майские праздники работающие россияне. 40% граждан хотели бы отработать в эти дни за дополнительную оплату, еще 25% предпочли бы отдохнуть несколько дней, а остальное время поработать. И 35% респондентов между деньгами и отдыхом выбрали бы "релакс".

Ольга Толмачева

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