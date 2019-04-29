В правительстве назвали 6 главных изменений, которые ждут школы и детские сады

Нововведения также затрагивают вузы и колледжи

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

В правительстве подготовили шесть поручений, касающихся сферы образования в стране. Изменения в ближайшее время ждут школы, детские сады и вузы.

Поручения сформированы по итогам форума "Национальные проекты — этап "реализация", пишет РГ.

Во-первых, детские сады перейдут на "семейный график" по указанию премьер-министра Дмитрия Медведева. Это будет сделано для того, чтобы родителям было удобнее приводить и забирать детей. "Семейный график" означает, что режим работы детских садов будет продлен. К примеру, сейчас многие сады работают с 8.00 до 18.00 или даже меньшее количество часов, тогда как многие родители спешат на работу раньше, а освобождаются позже этого времени.

Во-вторых, во всех учреждениях, начиная с детских садов и заканчивая вузами будут введены образовательные экологические программы, чтобы сформировать у детей бережное отношение к окружающей среде.

В-третьих, регионы должны будут подготовить образовательные программы по здоровому образу жизни, культуре питания, продвижению семейных ценностей. К примеру, программы должны быть построены так, чтобы упор был сделан на духовно-нравственное воспитание.

В-четвертых, предприятия реального сектора экономики привлекут к повышению квалификации учителей и педагогов дополнительного образования.

В-пятых, при университетах, научных организациях и предприятиях реального сектора экономики появятся учебно-научные образовательные центры.

И в-шестых, при вузах и колледжах откроются инжиниринговые центры.

Анна Кольцова