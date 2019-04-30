Опубликован новый федеральный закон, официально лишающий дач

Документ вступит в силу 12 апреля
Это интересно 01:05
Дача. Фото: Антон Балашов

В России официально больше не будет такого понятия как "дачный дом". Опубликован федеральный закон об исключении этого наименования, он вступит в силу 12 апреля.

Законом исключаются и такие термины как "дачный участок", "дачное хозяйство", "дачное строительство". В России теперь только два вида земельных участков — садовые и огородные, а из организационно-правовых форм некоммерческих объединений остались только садоводческие и огороднические товарищества, уточнил в комментарии РГ гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин.

На землях садовых товариществ можно строить жилые дома, садовые домики, а также хозпостройки. Что касается огороднических товариществ — его назначение скрыто в названии, на таких землях разрешено только возделывать огороды и возводить временные хозяйственные постройки.

В садовых домах разрешена прописка. Однако для этого владелец дома должен зарегистрировать свое право собственности и получить почтовый адрес, а строение должно соответствовать нормативам — не выше трех этажей и 20 метров, не быть разделенным на квартиры, а от участка соседей должен быть соблюден отступ — не менее трех метров. Дом должен быть пригоден для круглогодичного проживания. Обязательны инженерные системы, включая электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляцию, газоснабжение и т.п. Какие-то из них могут отсутствовать, например, водоснабжение и канализация, но только в том случае, если дом не выше двух этажей.

Напомним, 1 марта закончилось действие так называемой дачной амнистии, позволявшей зарегистрировать дом по упрощенной процедуре.

Новый — уведомительный — порядок ввода в эксплуатацию жилья существенно ограничит возможности зарегистрировать дом, а незарегистрированные капитальные объекты рано или поздно перейдут в категорию самостроя и будут подлежать сносу.

Обсуждается возможность дальнейшего продления дачной амнистии. Как вариант, она может стать бессрочной.

Ольга Толмачева

промышленность дачи (дачные участки)

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