Ну, вы еще продержитесь: Медведев сделал новое предложение по дачной амнистии

Россияне смогут оформить жилые дома по-другому

Дачи. Фото: ИА PrimaMedia

О необходимости продлить дачную амнистию сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в нижней палате парламента. Позднее это предложение обсудили в Госдуме на совещании, которое провел комитет по государственному строительству и законодательству.

Если инициатива будет принята законодателями, то россияне смогут снова оформить права в отношении жилых домов и строений по упрощенному варианту до 1 марта 2022 года.

Напомним, что оформить документы на жилые дома и строения, а также садовые дома, которые построены на земельных участках, дачникам можно было до 4 августа 2018 года. Для закрепления права собственности требовалось только предоставить технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем.

Получить участок в собственность гражданин сможет на основании решения исполнительного органа государственной власти или органа МСУ. Будущему владельцу потребуется предоставить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную им, протокол решения общего собрания. Продлить действие этих правил предлагают до 1 марта 2022 года.

С 1 марта 2020 года закончится действие правил, когда субъекты РФ могли устанавливать максимальные тарифы, расценки и ставки работ по землеустройству на дачные, садовые земельные участки, участки под ИЖС. Действие этих документов тоже предлагают продлить до 1 марта 2022 года. Отметим, что дачная амнистия действует в России на протяжении 13 лет.