«Выходим, открываем багажник»: грамотные ответы ДПС-нику в спорной ситуации

Водители сами нередко попадают в переплет из-за незнания

Сотрудник ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Когда сотрудник ГИБДД останавливают водителя, то бывает, что возникают сложные ситуации между стражем порядка и автомобилистом. Инспектор может попросить показать, что находится в багажнике, пожелать заглянуть под капот или заглянуть в салон авто.

Однако всегда ли законны требования сотрудника посмотреть, что лежит в багажнике, какие правила осмотра существуют и как грамотно объяснить инспектору "свои права". Отличия "осмотра" от "досмотра" Осмотр ТС ограничивается:

— визуальным обозрением наружных элементов авто;

— возможностью ознакомиться с содержанием салона лишь посредством стекол (лобового, заднего, боковых).

В оформлении документов для его проведения нет необходимости.

Что такое досмотр:

— требуется составить протокол и зафиксировать все проводимые манипуляции;

— в обязательном порядке указать причину необходимости проведения подобного мероприятия;

— пригласить двух понятых (из числа прохожих, водителей, пассажиров других авто);

— при отсутствии понятых организовать видеосъемку процесса.

Процедура проводится при хозяине автомобиля. Как говорят эксперты, инспектор ДПС не имеет права прикасаться к вещам и перемещать их. Если он начнет это делать, то это уже будет считаться обыском. Такое возможно, если имеется постановление суда.

Стоит отметить, что сам автомобилист не должен заниматься поиском понятых или видеокамеры. Это обязанность сотрудника ДПС. Он не имеет прав вести досмотр без протоколирования, понятых или видео. За несоблюдение этих правил сам инспектор может быть оштрафован.

Как действовать?

Как рассказывают эксперты канала ПДД и авто ликбез, если вас остановил инспектор ГИБДД и вежливо поинтересовался о том, что находится в багажнике автомобиля. Не нужно торопиться и открывать все "двери" настежь, предлагая полицейскому убедиться, что вы законопослушный гражданин и ничего "лишнего" не перевозите. По закону он не имеет права, заглядывать в багажник, не имея на то веских оснований.

По словам экспертов, регламент МВД относит к таковым наличие ориентировок, которые указывают на то, что водитель занимается перевозкой "запрещенных" предметов или орудий преступления. И даже если таковая имеется, процедура досмотра четко регламентируется. Требуется составить протокол, пригласить понятых или вести видеозапись.

Если сотрудник ДПС задает вопрос водителю о том, что тот везет, то в качестве ответа вполне подойдет следующее: "У меня с собой личные вещи, если хотите провести досмотр авто, то прошу для этого пригласить понятых".

Такие советы дают эксперты.