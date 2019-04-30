Выгодную математику для пассажиров введут при обмене билетов на поезда

Нововведения начнут действовать с 30 апреля
Экономика 03:20

С 30 апреля пассажиры, которые ранее приобрели билеты по дорогом тарифу, смогут обменять их при желании на более дешевые. И при этом получить разницу в цене, а не потерять ее.

Такой приказ министерства транспорта РФ начнет действовать в последний день апреля.

В приказе говорится, что "если при переоформлении билета стоимость нового проездного документа в соответствии с тарифами, действующими на момент переоформления, ниже стоимости первоначального приобретенного проездного документа, то пассажиру возвращается разница в стоимости проезда".

Однако, если новый билет дороже того, который пассажир купил ранее, попросят соответственно доплатить разницу.

Согласно новым правилам, переоформляя билет, сохраняются реквизиты, направления, как правило, на другой поезд, в другой вагон или на другую дату отъезда, пишет РГ.

У пассажира будет возможность переоформить билет на другое место по более низкой цене.

Карина Красилова

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