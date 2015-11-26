Новым заместителем главы Владивостока стал бывший вице-мэр Уссурийска

На прежнем месте работы Тарас Фищук боролся с наводнениями и бездомными собаками

У Олега Гуменюка появился четвертый заместитель. Фото: ИА PrimaMedia

В мэрии Владивостока состоялось назначение еще одного заместителя главы города Олега Гуменюка. На сайте администрации столицы Приморья, на странице с указанием вице-мэров появилась новая запись. Несмотря на то, что официального сообщения мэрии о новом назначении не было, портал информирует, что за сферу ТЭК, ЖКХ и экологию теперь будет отвечать Тарас Фищук, сообщает ИА PrimaMedia.

Тарас Фищук на месте вице-мэра будет курировать управление по вопросам топливно-энергетического комплекса, управление содержания жилищного фонда, управление по учету и распределению жилой площади, управление охраны окружающей среды и природопользования и управлением информационно-программного обеспечения.

Предыдущим местом работы Тараса Фищука была администрация Уссурийского городского округа. В 2015 году он занимал должности директора МКУ Уссурийска "Управление благоустройства", в 2017 году стал и.о. заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения. До этого, с 2012 года Фищук занимался партийным строительством "Единой России" в Красноармейском районе.

В медийном пространстве имя Тараса Фищука неоднократно звучало в контексте борьбы с наводнением и спасением зверей из зоопарка в Уссурийске, а также решением проблем бездомных животных и бытовых отходов.



Тарас Фищук (слева) в администрации Уссуриска. Фото: ИА UssurMedia

Тарас Фищук стал четвертым заместителем главы Владивостока Олега Гуменюка. Также в его команде первый вице-мэр Ольга Козерацкая, заместители главы Константин Лобода и Татьяна Бережная.

Также по информации агентства согласование и проверку документов проходит еще двое соискателей на должности замов. Одна из кандидатур — экс-директор департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморского края Наталья Соколова.