Полпред Юрий Трутнев назвал главную ошибку в истории с гостиницами "Хаятт" во Владивостоке

Вице-премьер правительства РФ выразил мнение, что неверное решение с пятизвездочными отелями было принято в самом начале
Бизнес 10:17
Полпред Юрий Трутнев назвал главную ошибку в истории с гостиницами "Хаятт" во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Недостроенные гостиничные комплексы Hyatt в центре Владивостока продали значительно дешевле той суммы, в которую обошлось бюджету их строительство, тем не менее, продать их было необходимо. Такое мнение высказал журналистам в понедельник полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство ТАСС.

Российский аукционный дом (РАД) 15 апреля продал отели на Корабельной набережной и мысе Бурном во Владивостоке за 1,6 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно. Покупателем обоих лотов стало ООО "Парк-отель "Бурдугуз".

"Стройка обошлась гораздо дороже, значительные бюджетные деньги по сути дела просто потеряны, но продавать было необходимо, потому что их надо достроить. То, что продали с большой разницей цены, плохо, но это — единственный правильный выход", — сказал Трутнев.

По его мнению, базовая ошибка была допущена в самом начале, когда было принято решение строить объекты за счет бюджета. По словам полпреда, подобные объекты нужно строить за счет инвесторов, так как "инвесторы лучше понимают целеполагание, рачительно относятся к собственным средствам".

Напомним, строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года, однако объекты не были построены в срок и до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя находятся в высокой степени готовности. Бюджетные инвестиции в строительство гостиниц составили более 14 млрд рублей. Депутаты законодательного собрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, сроки сдачи объектов не раз переносились, но ни один из них не был выдержан.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Губернатор о выгоде от продажи "Хаяттов": можем и этих денег не получить

"Хаятты" во Владивостоке покупает бизнес-структура Дерипаски

гостиница Трутнев Юрий Петрович

Губернатор о выгоде от продажи "Хаяттов": можем и этих денег не получить

23 апреля, 11:40

"Хаятты" во Владивостоке покупает бизнес-структура Дерипаски

15 апреля, 16:30
Во Владивостоке мобильный интернет показал высокую стабильность
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia