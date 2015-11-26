Вице-премьер правительства РФ выразил мнение, что неверное решение с пятизвездочными отелями было принято в самом начале

Полпред Юрий Трутнев назвал главную ошибку в истории с гостиницами "Хаятт" во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Недостроенные гостиничные комплексы Hyatt в центре Владивостока продали значительно дешевле той суммы, в которую обошлось бюджету их строительство, тем не менее, продать их было необходимо. Такое мнение высказал журналистам в понедельник полномочный представитель президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство ТАСС.

Российский аукционный дом (РАД) 15 апреля продал отели на Корабельной набережной и мысе Бурном во Владивостоке за 1,6 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно. Покупателем обоих лотов стало ООО "Парк-отель "Бурдугуз".

"Стройка обошлась гораздо дороже, значительные бюджетные деньги по сути дела просто потеряны, но продавать было необходимо, потому что их надо достроить. То, что продали с большой разницей цены, плохо, но это — единственный правильный выход", — сказал Трутнев.

По его мнению, базовая ошибка была допущена в самом начале, когда было принято решение строить объекты за счет бюджета. По словам полпреда, подобные объекты нужно строить за счет инвесторов, так как "инвесторы лучше понимают целеполагание, рачительно относятся к собственным средствам".

Напомним, строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года, однако объекты не были построены в срок и до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя находятся в высокой степени готовности. Бюджетные инвестиции в строительство гостиниц составили более 14 млрд рублей. Депутаты законодательного собрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, сроки сдачи объектов не раз переносились, но ни один из них не был выдержан.