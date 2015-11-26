ИД "Конкурент" затеял борьбу с медиаструктурами бывшего мэра Владивостока

Газета обратилась в ФАС по поводу госконтрактов на освещение деятельности главы города

Игорь Пушкарев. Фото: PrimaMedia

Приморский ИД "Конкурент" объявил войну медиаструктурам, которые связывают с семьей экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Деловой еженедельник "Конкурент" (входит в ИД "Конкурент", генеральным директором является Виктор Старицин), обратился в ФАС России, прокуратуру края, ОНФ, УФСБ, к губернатору и новому мэру краевого центра с просьбой дать правовую оценку разыгрываемым мэрией Владивостока госзакупкам по освещению деятельности в области "социально-экономического и культурного развития города… и деятельности главы администрации г. Владивостока". По мнению редакции, сотни млн рублей прошли через ЗАО "Владивосток-новости" и ИД "Бизнес-кейс" в нарушение закона "О защите конкуренции" в результате картельного сговора с участием чиновников мэрии Владивостока и частных компаний, работающих в медиа-отрасли, сообщает ИА PrimaMedia.

В открытом письме газеты, опубликованном на одноименном сайте, утверждается, что речь идет о компаниях "Владивосток-новости" и "Бизнес-кейс", через которые в период пребывания Игоря Пушкарева в должности мэра (и после отставки) прошли сотни миллионов рублей из муниципального бюджета.

Газета отмечает, что до середины 2015 г. муниципальные контракты на освещение "социально-экономического и культурного развития города… и деятельности главы администрации г. Владивостока" заключались в т. ч. с ЗАО "Дальневосточная акционерная информационно-издательская компания "Владивосток-новости", а после — с ООО "Издательский дом "Бизнес-кейс". Контракты заключались как с администрацией г. Владивостока, так и с муниципальным учреждением "Хозяйственное управление администрации г. Владивостока". А, например, муниципальный контракт "на оказание услуг по повышению уровня информированности населения… в периодических печатных изданиях" на 2019 г. заключен вновь с компанией "Владивосток-новости".

"По некоторым подсчетам, в особо "тучные" годы на "освещение деятельности" из бюджета Владивостока тратилось до 100 млн руб. Частично средства распределялись среди СМИ Приморья, но большая их часть оседала на счетах компаний-операторов. Так и финансировалась медиаимперия Пушкарева", — утверждает редакция "Конкурента".

Схема в общих чертах, по оценке издания, похожа на ту, в которой участвовали администрация Владивостока, МУПВ "Дороги Владивостока" и ООО "Востокцемент". Редакции делового еженедельника "Конкурент" представляется, что в случае со СМИ, возможно, также нарушен закон "О защите конкуренции". Теперь "спустя почти три года после ареста Пушкарева, независимые СМИ города подняли вопрос о законности схемы и ее коррупционной составляющей. В частности, соответствующие обращения направлены в УФАС, ФСБ, прокуратуру".

Реакции со стороны так называемых пушкаревских СМИ пока не последовало, как и от чиновников мэрии Владивостока.

Напомним, что Тверской суд Москвы 9 апреля 2018 года приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также суд запретил бывшему мэру занимать должности в органах муниципальной и государственной власти на 10 лет.

Пушкарев был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Другого фигуранта дела экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушниковасуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Родному брату бывшего мэра — Андрею Пушкареву суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы условно со штрафом в 500 млн рублей и испытательным сроком на пять лет.

В счет штрафа будут обращены доли Игоря Пушкарева в праве общей собственности на дом с участком в Одинцовском районе Московской области, а также собственность экс-мэра в Приморье – это два дома, участок и доли на праве общей долевой собственности на ряд земельных участков в районе улицы Таежная в пригороде Владивостока, где братья проживали по соседству.

Денежные средства на банковском счете мэра в размере 904 тыс 336 рублей 60 копеек так же будут взысканы в счет погашения гражданского иска и штрафа.

Имущество Андрея Пушкарева, которым он должен ответить за участие в картели, определено в количестве двух жилых домов, здания и нескольких земельных участков на улице Таежная.

Гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ на 614 млн рублей к осужденным суд по приговору удовлетворил частично, взыскав с Игоря Пушкарева порядка 143,6 млн рублей в пользу МУП "Дороги Владивостока".



