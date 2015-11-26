Осужденный экс-мэр Владивостока в случае оправдания не намерен возвращаться в политику

Игорь Пушкарев собирается заниматься семьей и благотворительностью

Игорь Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, решением Тверского суда Москвы осужденный на 15 лет колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями и коррупции, заявил о том, что не намерен заниматься в дальнейшем политикой. Себя виновным экс-глава не признает и ждет рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, сообщает ИА PrimaMedia.

"Что главное в жизни, здесь [в СИЗО – ред.] понимаешь особенно остро. Что касается политики, считаю, что я уже история. Я уже об этом неоднократно говорил, но повторюсь. Я не хочу и не буду заниматься тем, что называется политикой. А жизнь свою посвящу семье, детям, родителям, работе и благотворительности", — говорится в сообщении от имени Игоря Пушкарева на сайте экс-мэра, который действует на протяжении всего процесса.

Так бывший градоначальник ответил на поступивший к нему вопрос о планах по возвращению в политику в случае оправдательного приговора. В ходе всего процесса экс-мэр неоднократно указывал на то, что его дело политическое и является следствием конфликта с бывшим губернатором Приморья Владимиром Миклушевским на фоне активного участия Пушкарева в политических процессах в регионе.

Ранее адвокат экс-мэра приморской столицы Константин Третьяков заявил журналистам, что приговор будет обжалован в самое ближайшее время. На это, по оценке самого Пушкарева, может уйти до года.

"Я думаю, жалоба на приговор суда будет рассмотрена месяца через 2-3. Хотя есть примеры рассмотрения жалоб до года и более. До рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы будем оставаться там же, где и сейчас, – в "Матросской тишине", — пишет Игорь Пушкарев.

Он также отметил, что настроен использовать "все варианты для обжалования вынесения приговора, в том числе ЕСПЧ".

"Я не считаю себя виновным и все остающиеся у меня силы приложу, чтобы доказать это", — приводятся на сайте поддержки экс-главы его слова.

Напомним, что Тверской суд Москвы 9 апреля 2018 года приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также суд запретил бывшему мэру занимать должности в органах муниципальной и государственной власти на 10 лет.

Пушкарев был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Другого фигуранта дела экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Родному брату бывшего мэра — Андрею Пушкареву суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы условно со штрафом в 500 млн рублей и испытательным сроком на пять лет.

В счет штрафа будут обращены доли Игоря Пушкарева в праве общей собственности на дом с участком в Одинцовском районе Московской области, а также собственность экс-мэра в Приморье – это два дома, участок и доли на праве общей долевой собственности на ряд земельных участков в районе улицы Таежная в пригороде Владивостока, где братья проживали по соседству.

Денежные средства на банковском счете мэра в размере 904 тыс 336 рублей 60 копеек так же будут взысканы в счет погашения гражданского иска и штрафа.

Имущество Андрея Пушкарева, которым он должен ответить за участие в картели, определено в количестве двух жилых домов, здания и нескольких земельных участков на улице Таежная.

Гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ на 614 млн рублей к осужденным суд по приговору удовлетворил частично, взыскав с Игоря Пушкарева порядка 143,6 млн рублей в пользу МУП "Дороги Владивостока".