Сбербанк меняет режим работы в майские праздники

Расписание можно посмотреть на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы»

В период майских праздников офисы Дальневосточного банка ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику, сообщает пресс-служба Сбербанка.

30 апреля 2019 года обслуживание клиентов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе будет производиться в обычном режиме, сокращенном на 1 час. 1 – 3 мая – нерабочие дни для всех офисов. 4 и 5 мая – обслуживание будет производиться в обычном режиме.

8 мая офисы банка будут работать в обычном режиме, сокращенном на 1 час. 9 и 10 мая – нерабочие дни для всех филиалов. 11 и 12 мая обслуживание будет производиться в обычном режиме.

Режим работы офисов банка в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе вы можете найти на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".

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