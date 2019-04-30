Медведев принял "нереальное" решение по ипотеке

Эта поправка отразится на жизни миллионов жителей Дальнего Востока
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Ипотека. Фото: https://pixabay.com

Ставка по ипотечному кредиту в размере 5% годовых устанавливается для жителей дальневосточных регионов, а также для тех, кто приобретает жилые помещения на территории ДФО, если, начиная с 1 января 2019 года, у них родится второй или последующие дети. Документом также утверждено софинансирование приобретения жилых помещений на вторичном рынке в сельских населенных пунктах на Дальнем Востоке. Такое решение является частью комплекса дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости в регионе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Как пояснили в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, решение правительства России, а в частности его председателя Дмитрия Медведева, о применении пониженной ставки ипотечного кредита для ДФО является частью комплекса дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости.

С 1 января 2019 года во всех дальневосточных регионах при рождении первого ребёнка производятся единовременные выплаты в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей в регионе. При рождении второго ребёнка семьям предоставляется региональный материнский капитал в размере 135,9 тысячи рублей.

На софинансирование этих расходных обязательств регионов Дальнего Востока выделено более 2,6 млрд рублей. Планируется, в этом году единовременные выплаты будут предоставлены при рождении не менее 34 тысяч первенцев. Еще не менее 35 тысяч семей получат материнский капитал при рождении вторых детей.

По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марины Дедюшко, принятые меры направлены в первую очередь на повышение рождаемости среди жителей дальневосточных регионов, а также на привлечение молодых специалистов на Дальний Восток.

демография дети ипотека Министерство по развитию Дальнего Востока

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