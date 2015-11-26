Картина кровью: в деле "рериховцев" о жестоком убийстве двух приморцев сменятся присяжные

Расследование резонансного дела тянется несколько лет, вынесение вердикта снова отложено

Картина кровью: дело "рериховцев" о жестоком убийстве жителей Приморья ждет новый процесс. Фото: ИА PrimaMedia

Коллегия суда присяжных не смогла поставить точку в резонансном уголовном деле о жестоком убийстве двух человек в селе Анисимовка в Приморском крае. Из-за процессуальных деталей процесс начнется заново. В обстоятельствах запутанного преступления, расследование которого длится уже больше двух лет, разбиралась корр. ИА PrimaMedia.

67-летний Александр Гордеев и его старшие сыновья Святослав, Радимир обвиняются в особо тяжком преступлении — убийстве соседей по земельному участку: предпринимателя Натальи Гоноховой и ее гражданского мужа Евгения Кулинича. Следствие велось два года, весь этот период обвиняемые содержались в следственном изоляторе. 26 апреля присяжные заседатели Приморского краевого суда должны были вынести вердикт, но из-за неявки одного из членов коллегии судебный процесс начнется заново, сообщает ИА PrimaMedia.

Гордеевы, проживающие с начала нулевых в деревне Анисимовка – многодетная семья. Александр – отец семерых детей, трое из которых – несовершеннолетние. У старшего сына Святослава, также арестованного, есть жена и малолетний ребенок. Гордеевы относят себя к "рериховцам", последователям религиозно-этического учения Николая Рериха, включающего ряд строгих принципов, в том числе улучшение окружающего мира, собственное самосовершенствование, развитие гражданского самосознания. Впрочем, другие знакомые с бытом семьи Гордеевых люди, не вдаваясь в детали, называют их адептами какой-то неоязыческой религиозной секты.

Старший Гордеев хорошо известен в деревне и пользуется большой поддержкой сельчан: он более 20 лет спасал лес от пожара, написал грант на защиту горы Пидан, в зиму бесплатно возил дрова одиноким малоимущим, а когда началась народная борьба с лесозаготовителями, возглавил противостояние. Как отмечает Юлия Гордеева, ее муж давно отказался от охоты, потому что ему жаль убивать, и вся их семья придерживается вегетарианства. Сыновей, один из которых воевал на Украине, он воспитывал по тем же принципам.

"Моего Сашу можно охарактеризовать словами из песни – "прежде думай о Родине, а потом о себе, — говорит Юлия о своем муже. — От него шел один свет. Не уютно с ним было только мерзавцам и лентяям, потому что с ними Саша не церемонился и прямо говорил им, кто они есть на самом деле. Другим отдаст всю душу и заработок. В деревне его любят и считают, что подставили, потому что Саша мешал властям воровать лес и требовал, чтобы помойки убирали, чтобы на школу выделяли средства".

В 2012 году предприниматель Наталья Гонохова выкупила два ближайших к Гордеевым участка. Вскоре в селе возросло число ссор, возникли трудности с доступом в лес из-за перекрытия дороги шлагбаумом, а на свободном выгуле без поводка и хозяина прогуливались весьма грозного вида псы.

В первый год в конфликтах Гордеевы не участвовали, потому что общей дорогой не пользовались, имели свои выходы к лесу, но вскоре семья все же оказалась втянута в скандалы. На детей начали нападать свободно гуляющие собаки. На семью посыпались жалобы в правоохранительные органы, авторы которых заверяли, что дети живут в нечеловеческих условиях: спят на земляном полу, носят тяжести, воруют еду из собачьих мисок. Приехавшие органы опеки никаких нарушений не нашли и составили акт о проверке, где в заключении указали, что родители добросовестно выполняют свои обязанности. Но конфликтные настроения в селе возрастали.

Как отмечают местные жители Анисимовки, новоявленные землевладельцы планировали развернуть большое хозяйство, для этого им требовались дополнительные участки земли.

В декабре 2016 года Наталья Гонохова и Евгений Кулинич пропали без вести. Принадлежащий им джип был обнаружен в овраге сгоревшим, а в нем — останки тел, не подлежащих опознанию. Следствие шло два года. Как указывается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета РФ, установлено, что злоумышленники напали на джип с сидевшими в нем людьми и стали наносить удары по стеклам внедорожника топором и монтировкой. Когда мужчина вышел из машины, один из преступников ударил его топором по голове. Женщина в автомобиле попыталась уйти от нападавших, но джип застрял на болотистом участке. Преступники жестоко расправились и с ней: нанесли множественные удары руками, ногами и топором по голове. Потом злоумышленники вывезли автомобиль вместе с телами в овраг и подожгли.

Родственники исчезнувших обвинили в преступлении Александра Гордеева и его старших сыновей — Святослава и Радимира. На одном из владивостокских форумов пользователи, близко знавшие Наталью Гонохову, открыто высказывались против многодетной семьи:

"Гордеевы пытались выжить Гонохову с ее участка, а когда не получилось – хладнокровно спланировали убийство пожилых соседей и привели в исполнение с особой жестокостью".

Пока продолжалось следствие, Юлия Гордеева неоднократно пыталась привлечь внимание общественности к постигшей их беде. Ее петиция-обращение к неравнодушным гражданам требует провести объективное расследование дела и указывает на ряд нарушений, допущенных следствием: следователи не стали рассматривать другие версии исчезновения людей, не пытались искать других возможных причастных лиц, не пытались установить, кто теперь пользуется iPhone пропавшей Натальи Гоноховой, так как ее мобильный выходил в сеть и менял геолокацию уже после случившейся трагедии. Дело нуждается в более всесторонней и объективной проверке, — убеждена сторона защиты.

Про исчезнувшую Наталью жена Гордеева говорит с нескрываемой неприязнью, подчеркивая ее высокий статус во Владивостоке, широкие связи и большие возможности.

"А, может, это Гонохова и руководит ими? – задается вопросом Юлия. — Разыграла спектакль, теперь наблюдает. Ее телефон исчез с места преступления и полгода работал во Владивостоке, а мой муж и сыновья к этому моменту уже сидели. Кто попало им пользоваться не мог, так как айфоны запаролены, и трупы не опознать — так сгорели. Это подтвердил эксперт в суде. И машина, неизвестно чья — на ней только номер и был, а документов до сих пор не запросили, и номер рамы как-то и забыли".

Юлия Гордеева подчеркивает, что экспертиза установила: в горящей машине трупы так сильно обгореть не смогли бы – судя по останкам, они горели при температуре 2000 С, что возможно только при кремации.

Понятыми, по словам Юлии, на месте преступления и в доме Гордеевых были заинтересованные лица: Павел Кулинич, младший сын пропавшего Евгения Кулинича, и его гражданская жена.

Подписанные до предоставления адвоката явки с повинной Александр Гордеев и сыновья теперь оспаривают, утверждая, что обвинение абсурдно, так как конфликт не имел для них такого значения, чтобы идти на преступление. Показания старшего сына, очевидно, с признанием, теперь тоже называются сфальсифицированными, так как буквально "выбивались" из подсудимого, уверена Гордеева.

22-го и 23-го апреля в Приморском краевом суде прошли прения сторон. Последнего слова Александра Гордеева лишили решением судьи, хотя он всего лишь хотел обратить внимание присяжных заседателей, что понятой в их доме была гражданская жена сына Гоноховой, которая также участвовала в травле семьи. 26-го апреля присяжные заседатели должны были вынести вердикт, но один из членов коллегии не явился, в итоге – формирование новой коллегии присяжных заседателей и повторная дача показаний свидетелями.

"Теперь вся эта "комедия" начнется заново, — комментирует Юлия Гордеева. — Сбор присяжных, который уже длился больше полугода, опрос всех свидетелей, а некоторые не явятся, потому что на них на суде оказывали слишком сильное давление, и главное — мои мужчины будут снова сидеть в неизвестности, портя здоровье и психику. Я считаю, что неявка одного из членов была сделана специально, так как присяжные бы их оправдали. Невооруженным взглядом видно, что дело сфабриковано".

Процесс по делу Гордеевых снова затягивается на неопределенный срок. Если в итоге вердикт будет обвинительным, то троих Гордеевых ждет пожизненное заключение. Сторона защиты убеждена, что этому делу требуется более всесторонняя и объективная проверка, иначе оно может послужить примером прямого нарушения принципа презумпции невиновности и сделать любого гражданина потенциальной жертвой несправедливого обвинения.