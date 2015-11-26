Проект «Учитель для Приморья» помогает молодым специалистам найти счастье в профессии

Первые итоги образовательно-социального проекта "Учитель для Приморья" начали подводить в ДВФУ – и результаты оказались вдохновляющими. Сегодня, 30 апреля, две студентки Школы педагогики ДВФУ, прошедшие длительную стажировку в школе № 11 г. Артема, дали открытые уроки, сообщает ИА PrimaMedia.
Проект "Учитель для Приморья" был инициирован в начале 2018 года ректором университета Никитой Анисимовым в качестве ответа на серьезный вызов, который стоит перед системой образования Приморского края. Сегодня в муниципальных школах Приморского края остаются открытыми более 600 вакансий. И это не говоря о рабочих местах, где происходит совмещение должностей, что приводит к непосильным нагрузкам на действующих педагогов. В школах остро не хватает преподавателей математики, русского языка, английского языка, педагогов начальной школы. ДВФУ предложил эффективный метод снижения кадрового дефицита, организовав длительные стажировки молодых специалистов в школах края в качестве преддипломной практики. В сентябре 2018 года более 120 старшекурсников Школы педагогики ДВФУ вышли на места преддипломной стажировки с тем, чтобы в перспективе остаться работать в городах и поселках Приморья.
директор Школы педагогики ДВФУ
Автор фото: ИА PrimaMedia
Первое, что мы сделали: ввели длительные стажировки старшекурсников в школах края. Наши ребята проходят практику в школах от полугода до года – длительность определяется в индивидуальном порядке. При этом они продолжают обучение. Такая модель подготовки стала возможна благодаря современным образовательным технологиям дистанционного индивидуального онлайн-обучения. У нас были сомнения, но сегодня мы видим: качество подготовки будущих педагогов не только не пострадало, а стало выше. Ребята имеют возможность на практике отработать и усовершенствовать под руководством наставников все те знания и навыки, которые получили в университете. Благодаря этому, молодые педагоги закрепляются в профессии осознанно. Можно сказать, что они получают ощущение счастья в профессии. Это большое достижение, когда в школу приходит счастливый мотивированный учитель.
Две из участниц проекта "Учитель для Приморья" отправились на стажировку в артемовскую школу № 11. Несколько месяцев старшекурсницы Алина Пак и Алена Вовченко постигали премудрости педагогики не за университетскими партами, а непосредственно в рабочем кабинете учителя и в постоянном контакте с учениками и более опытными педагогами. Результаты воодушевили всех – и самих девушек, и их преподавателей, и руководство школы. Открытый урок, который будущие учителя дали сегодня с учениками 5 класса, комиссия университетских и краевых экспертов признала отличным.
студентка Школы педагогики ДВФУ
Автор фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Стажировку мы проходим с сентября, и ей предшествовала двухмесячная практика. В школу № 11 города Артема мы попали по программе "Учитель для Приморья" - и ни разу не пожалели об этом. Здесь нас прекрасно встретили и педагоги, и ученики, мы увидели, что в этой школе стараются удержать тех, кто приходит с энтузиазмом и желанием работать. Уверенность приходит не сразу, а когда понимаешь, что ты должен чему-то научить детей. Постепенно становишься взрослее, умнее, ответственнее, учишься ориентироваться в разнообразных ситуациях. Бывало, что я обращалась за рекомендациями к своему руководителю диплома – она не раз давала мне советы, как организовывать урок, ну а я уже старалась добавить к методике творческое начало. И в итоге я увидела, как дети стали работать на уроках гораздо усерднее.
студентка Школы педагогики ДВФУ
Автор фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
У меня есть две младшие сестренки, и я с самого детства знала, что мне нравится работать с детьми, общаться с ними, давать им новые знания. Будучи школьницей, я каждый год принимала участие в традиционном дне самоуправления, вела уроки, и уже в старших классах целенаправленно готовилась к поступлению в Школу педагогики ДВФУ. Когда мы пришли на стажировку в школу, здешние учителя поддержали нас советами и методическими материалами. Конечно, не бывает так, чтобы ты пришел работать – и сразу все отлично получалось. Но в целом школа оправдала мои ожидания.
Напомним, по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования Приморского края" разработана система мер по привлечению молодых специалистов в школы. Молодым учителям выплачивают единовременные подъемные в размере от 250 до 400 тысяч рублей, в зависимости от уровня образования и местности, куда поехал специалист. Также краевой закон предусматривает ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 10 тысяч рублей в течение 3 лет и компенсацию за найм жилья в течение года после устройства на работу. Наставник, закрепленный, за молодым учителем, в течение года получает по 5 тысяч рублей прибавки к зарплате ежемесячно. Педагогическим работникам предоставляется возможность взять льготную ипотеку.