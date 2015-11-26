Проект «Учитель для Приморья» помогает молодым специалистам найти счастье в профессии

Стажеры в полной мере ощущают поддержку наставников и будущих коллег

Открытый урок в школе № 11 г. Артема. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Первые итоги образовательно-социального проекта "Учитель для Приморья" начали подводить в ДВФУ – и результаты оказались вдохновляющими. Сегодня, 30 апреля, две студентки Школы педагогики ДВФУ, прошедшие длительную стажировку в школе № 11 г. Артема, дали открытые уроки, сообщает ИА PrimaMedia.

Открытый урок в школе № 11 г. Артема. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открытый урок в школе № 11 г. Артема. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открытый урок в школе № 11 г. Артема. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открытый урок в школе № 11 г. Артема. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открытый урок в школе № 11 г. Артема. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открытый урок в школе № 11 г. Артема. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открытый урок в школе № 11 г. Артема. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

Проект "Учитель для Приморья" был инициирован в начале 2018 года ректором университета Никитой Анисимовым в качестве ответа на серьезный вызов, который стоит перед системой образования Приморского края. Сегодня в муниципальных школах Приморского края остаются открытыми более 600 вакансий. И это не говоря о рабочих местах, где происходит совмещение должностей, что приводит к непосильным нагрузкам на действующих педагогов. В школах остро не хватает преподавателей математики, русского языка, английского языка, педагогов начальной школы. ДВФУ предложил эффективный метод снижения кадрового дефицита, организовав длительные стажировки молодых специалистов в школах края в качестве преддипломной практики. В сентябре 2018 года более 120 старшекурсников Школы педагогики ДВФУ вышли на места преддипломной стажировки с тем, чтобы в перспективе остаться работать в городах и поселках Приморья.

Две из участниц проекта "Учитель для Приморья" отправились на стажировку в артемовскую школу № 11. Несколько месяцев старшекурсницы Алина Пак и Алена Вовченко постигали премудрости педагогики не за университетскими партами, а непосредственно в рабочем кабинете учителя и в постоянном контакте с учениками и более опытными педагогами. Результаты воодушевили всех – и самих девушек, и их преподавателей, и руководство школы. Открытый урок, который будущие учителя дали сегодня с учениками 5 класса, комиссия университетских и краевых экспертов признала отличным.

Напомним, по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования Приморского края" разработана система мер по привлечению молодых специалистов в школы. Молодым учителям выплачивают единовременные подъемные в размере от 250 до 400 тысяч рублей, в зависимости от уровня образования и местности, куда поехал специалист. Также краевой закон предусматривает ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 10 тысяч рублей в течение 3 лет и компенсацию за найм жилья в течение года после устройства на работу. Наставник, закрепленный, за молодым учителем, в течение года получает по 5 тысяч рублей прибавки к зарплате ежемесячно. Педагогическим работникам предоставляется возможность взять льготную ипотеку.