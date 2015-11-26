Антон Савенко: Урбанистика – это про любовь к своему городу

Как не быть равнодушным и начать менять городскую среду вокруг себя, рассказывает основатель велодвижения «Сам себе велосипед»

Антон Савенко. Фото: Из личного архива Антона Савенко

Как улучшить городское пространство и сделать его комфортным, обсудят 13 июня на МедиаСаммите-2019(12+). Отдельный блок программы мероприятия будет посвящен урбанистике и городским сообществам (12+). Архитекторы и неравнодушные граждане вместе с представителями власти и бизнеса поговорят о гармоничном развитии Владивостока. Своими мыслями о предстоящей дискуссии поделился основатель велодвижения "Сам себе велосипед" Антон Савенко.

— Антон, у тебя бизнес в сфере велопроката, скажи, как ты докатился до сферы урбанистики?

— Урбанистика — очень странное понятие. Мы же исходим из “примитивной” любви к своему городу и тут все сходится. Велопрокат был создан после путешествия по черноморскому побережью, где в каждом городе можно было легко взять велосипед для исследования достопримечательностей. Но когда я вернулся во Владивосток, я понял, что в тут такого элементарного сервиса просто нет. Это не прибыльный бизнес, первые 2 года было очень тяжело. Выживало все на нашей инициативе и уверенности, что велосипед может сделать город удобнее, а его жителей счастливее.

— Знаю, что ты в этой позиции неравнодушного гражданина не одинок, что отрадно. Какие цели преследует ваше сообщество?

— За прошедшие 6 лет было прочитано куча литературы, посещено десятки форумов и конференций, изучен опыт других городов. Так пришло понимание, что велосипед лишь инструмент для создания безопасных и комфортных городских улиц, и родился проект "Решение.город". Это группа небезразличных к нынешнему состоянию нашего города архитекторов, предпринимателей, муниципальных служащих, студентов. Мы помогаем друг другу в нашем стремлении сделать город лучше, находим интересные проекты, в которых мы можем принять участие, делимся знаниями, участвуем в различных форумах.

— Те, кто видел твои путевые заметки в социальных сетях, сразу вспоминают свои ощущения заграницей: почему там так комфортно, чисто, а у нас есть над чем работать. На твой взгляд, над чем во Владивостоке следует поработать в первую очередь?

— Из того, что можно сделать достаточно быстро, и это действительно будет заметно, это убрать Владивосток, чем, стоит отдать должное, сейчас собственно и занимается команда нового главы города. Причем, убрать каждый кусок муниципальной земли, а не только туристические маршруты, и помыть тротуар в центре. Про выстраивание системы по поддержанию этого порядка даже говорить лишнее.

Необходимо сделать так, чтобы на наших улицах было комфортно базовому участнику дорожного движения – пешеходу. Сейчас быть пешеходом унизительно, все хотят машину. Даже идти от офиса до машины, это полоса препятствий и надо припарковаться поближе, чтобы не испытывать этих страданий.

Уже сложнее, но рано или поздно, придется сделать так, чтобы каждый житель города чувствовал себя в безопасности. Сейчас тебя может сбить машина на пешеходном переходе или тротуаре, и это будет лишь частью статистики.

— По-твоему эти преобразования городской среды зависят только от власти? Могут ли горожане на это повлиять?

— Власти игрались в тех же песочницах, учились у тех же преподавателей, они часть своего народа, а, значит, все должны делать горожане.

Если вы наняли себе домой уборщицу, а она плохо убирается, вы не пойдете на кухню обсуждать с другом, что она плохо работает и продолжать жить в пыльной квартире. Вы потребуете от нее нормально выполнять свою работу или уволите.

Если мы начнём собирать этот пазл по кусочкам, больше изучать проблему, сложится картинка чистого, безопасного, комфортного города.

— С кем и в какой форме нужно взаимодействовать, чтобы фраза “лучший город Земли” по отношению к Владивостоку не звучала как сарказм?

— С жителями, с властями, со СМИ, приглашать сюда специалистов в соответствующих областях, изучать новые инструменты и технологии. Невозможно сделать это одному. Если мы утопаем в мусоре и автомобильных пробках, то спасение утопающего…

Если рассматривать людей, управляющих городом, как самых сознательных его жителей, то начинать "спасаться" надо, наверное, с них, они должны быть авангардом изменений. А МедиаСаммит как образовательная и коммуникационная площадка должен дать им понимание тех правил и законов, по которым работает город. Ведь это обычные технологии, которые разрабатывали и проверяли сотни не глупых людей, которые давно шагнули вперед.

— Какое конкретное действие может сделать каждый житель Владивостока, чтобы что то изменилось?

— Начать замечать. Начать видеть какую помойку представляют из себя многие наши улицы, горы бычков вдоль бордюр, ржавые заборы вдоль дорог, разбитые тротуары, отвратительные автобусные остановки. Замечать это и понимать, что это не нормально. В один момент вы поймаете себя на мысли, что уже больше не можете это "развидеть".

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит(12+) пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами МедиаСаммита-2019 станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2019 выступают Администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет. Генеральный партнер форума — РусГидро.



