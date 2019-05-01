Зарплата пошла по этапу: что необходимо знать о майской получке

Работодатели заинтересованы в снижении издержек

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В мае у россиян будет всего 18 рабочих дней. Многие работодатели заинтересованы в снижении издержек из-за сниженной производительности труда в коротком рабочем месяце. Как рассчитают зарплату и можно ли в мае пойти на больничный, рассказали эксперты.

Все нюансы денежных отношений между работником и работодателем прописаны в Трудовом кодексе, напоминают специалисты портала "Налоговый эксперт".

Те, кто "сидит на окладе" получат такую же сумму, как и в предыдущем месяце. Размер зарплаты не снизится. Если же граждане будут работать сверх норматива — в праздничные дни, работодатель обязан компенсировать рабочие часы в двойном размере.

Что касается тех, кто в мае собирается на больничный, оплата по листку нетрудоспособности будет зависеть от стажа — 60%, 80% или 100% от среднего заработка. Однако есть один нюанс, предупреждают эксперты, если уйти болеть в этом месяце — оплату рассчитают исходя из официальных рабочих дней. В бухгалтерии должны будут вычесть те дни из расчета, которые считаются выходными.

Эксперты считают, что длинные выходные в мае, сокращенные предпраздничные дни и в целом расслабленный режим труда в первой половине месяца негативно отразятся на экономике. Компании будут терпеть убытки из-за низкой эффективности труда.