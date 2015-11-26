Профсоюз за всех и все за профсоюз

57 тысяч приморцев встретили Первомай
Общество 11:41
Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

Главный первомайский лозунг профсоюзов "За справедливую экономику в интересах человека труда!" объединил более 50 тысяч жителей Приморья. Коллективные акции прошли во всех районах края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

33 тысячи человек вышли на праздничные шествия во Владивостоке, Анучино, Славянке, Пограничном и Владимиро-Александровском. Более 12 тысяч членов профорганизаций собрались на митинги в Арсеньеве, Лесозаводске, Уссурийске, Кавалерово, Покровке, Славянке и Ольге.

Приморская погода подкорректировала планы профактивистов: в Камне-Рыболове, Ярославском и Хороле шествия из-за сильного ливня пришлось отменить. Во Владивостоке, несмотря на дождь, в первомайском шествии по улице Светланской прошли более 20 тысяч человек. Профсоюзная колонна объединила работников здравоохранения, образования, агропрома, госучреждений, связи, жизнеобеспечения, Тихоокеанского флота, "Электропрофсоюза", судостроения.

Профсоюзы на первомайском шествии

Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

"Сегодня профсоюзы требуют справедливой экономики в интересах людей труда. Мы — за честное распределение общественного богатства, за то, чтобы работники приморских предприятий зарабатывали и содержали свои семьи достойно, а не выживали на мизерные зарплаты. И мы будем этого добиваться также настойчиво и системно, как добивались повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, индексации зарплаты бюджетников", — сказал лидер профсоюзов Приморья Владимир Исаков.

Лидер профсоюзов Приморья Владимир Исаков

Лидер профсоюзов Приморья Владимир Исаков. Фото: пресс-служба ФППК

Для участия в главной первомайской демонстрации во Владивосток приехали представители профсоюзов Артема, Большого Камня, Новошахтинска, Кировского — работники авиакомпании "Аврора", санатория "Изумрудный" и других предприятий.

Профактивисты Дальневосточного завода "Звезда" во владивостокском шествии участвуют каждый год, специально приезжают из Большого Камня. В этом году к ним присоединились коллеги из судостроительного комплекса "Звезда" — профсоюз образовался здесь недавно и уже объединяет несколько десятков человек.

Профсоюзы на первомайском шествии

Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

"Мы пригласили их с собой, чтобы они почувствовали всю мощь профсоюзного движения Приморья. Ощутили себя частью реальной силы — крупнейшей общественной организации страны, которая на деле борется за права людей труда. Познакомились с членами других отраслевых объединений — такими же работниками, которые не боятся спорить с работодателями, настаивать на заключении сильных коллективных договоров, где прописывают и справедливую зарплату, и весомые социальные гарантии", — рассказала председатель профорганизации завода "Звезда" Ольга Скрипко.

Профсоюзы на первомайском шествии

Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

Наряду с традиционными митингами и шествиями в Приморье прошли флэшмобы, акции "Чистый поселок". В Кировском районе профактивисты организовали первомайский легкоатлетический забег. Инициативу профсоюзов поддержали глава района Игорь Вотяков, председатель Думы Кировского района Максим Хуторной, лидеры общественных организаций и жители райцентра.

Профсоюзы на первомайском шествии

Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

"Для всего Кировского района это стало большим событием. Более 100 человек приняли участие в первомайском забеге! Наших активистов не смутил даже дождь. Более того, к финишу даже погода уступила профсоюзному упорству: на смену тучам и дождю выглянуло солнце. Настроение у всех участников отличное, энергии — море, формат пришелся жителям района по душе, и в следующем году мы обязательно его повторим", — рассказала председатель координационного совета профсоюзов Кировского района Анна Пуховая.

В целом акции профсоюзной солидарности только на Дальнем Востоке охватили около 600 тысяч жителей Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области. В 175 населенных пунктах региона прошли более 140 митингов и 100 шествий. Всего же в целом по России профсоюзные лозунги объединят сегодня 3 млн человек.

Профсоюзы на первомайском шествии

Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

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