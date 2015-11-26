Профсоюз за всех и все за профсоюз

57 тысяч приморцев встретили Первомай

Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

Главный первомайский лозунг профсоюзов "За справедливую экономику в интересах человека труда!" объединил более 50 тысяч жителей Приморья. Коллективные акции прошли во всех районах края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

33 тысячи человек вышли на праздничные шествия во Владивостоке, Анучино, Славянке, Пограничном и Владимиро-Александровском. Более 12 тысяч членов профорганизаций собрались на митинги в Арсеньеве, Лесозаводске, Уссурийске, Кавалерово, Покровке, Славянке и Ольге.

Приморская погода подкорректировала планы профактивистов: в Камне-Рыболове, Ярославском и Хороле шествия из-за сильного ливня пришлось отменить. Во Владивостоке, несмотря на дождь, в первомайском шествии по улице Светланской прошли более 20 тысяч человек. Профсоюзная колонна объединила работников здравоохранения, образования, агропрома, госучреждений, связи, жизнеобеспечения, Тихоокеанского флота, "Электропрофсоюза", судостроения.



Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

"Сегодня профсоюзы требуют справедливой экономики в интересах людей труда. Мы — за честное распределение общественного богатства, за то, чтобы работники приморских предприятий зарабатывали и содержали свои семьи достойно, а не выживали на мизерные зарплаты. И мы будем этого добиваться также настойчиво и системно, как добивались повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, индексации зарплаты бюджетников", — сказал лидер профсоюзов Приморья Владимир Исаков.



Лидер профсоюзов Приморья Владимир Исаков. Фото: пресс-служба ФППК

Для участия в главной первомайской демонстрации во Владивосток приехали представители профсоюзов Артема, Большого Камня, Новошахтинска, Кировского — работники авиакомпании "Аврора", санатория "Изумрудный" и других предприятий.

Профактивисты Дальневосточного завода "Звезда" во владивостокском шествии участвуют каждый год, специально приезжают из Большого Камня. В этом году к ним присоединились коллеги из судостроительного комплекса "Звезда" — профсоюз образовался здесь недавно и уже объединяет несколько десятков человек.



Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

"Мы пригласили их с собой, чтобы они почувствовали всю мощь профсоюзного движения Приморья. Ощутили себя частью реальной силы — крупнейшей общественной организации страны, которая на деле борется за права людей труда. Познакомились с членами других отраслевых объединений — такими же работниками, которые не боятся спорить с работодателями, настаивать на заключении сильных коллективных договоров, где прописывают и справедливую зарплату, и весомые социальные гарантии", — рассказала председатель профорганизации завода "Звезда" Ольга Скрипко.



Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

Наряду с традиционными митингами и шествиями в Приморье прошли флэшмобы, акции "Чистый поселок". В Кировском районе профактивисты организовали первомайский легкоатлетический забег. Инициативу профсоюзов поддержали глава района Игорь Вотяков, председатель Думы Кировского района Максим Хуторной, лидеры общественных организаций и жители райцентра.



Профсоюзы на первомайском шествии. Фото: пресс-служба ФППК

"Для всего Кировского района это стало большим событием. Более 100 человек приняли участие в первомайском забеге! Наших активистов не смутил даже дождь. Более того, к финишу даже погода уступила профсоюзному упорству: на смену тучам и дождю выглянуло солнце. Настроение у всех участников отличное, энергии — море, формат пришелся жителям района по душе, и в следующем году мы обязательно его повторим", — рассказала председатель координационного совета профсоюзов Кировского района Анна Пуховая.

В целом акции профсоюзной солидарности только на Дальнем Востоке охватили около 600 тысяч жителей Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области. В 175 населенных пунктах региона прошли более 140 митингов и 100 шествий. Всего же в целом по России профсоюзные лозунги объединят сегодня 3 млн человек.