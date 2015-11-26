Владивосток ждет круизный лайнер Costa Serena

Судно зайдет в порт два раза за одну неделю, 3 и 7 мая
Общество 13:48
Круизный лайнер Costa Serena. Фото: ИА PrimaMedia

Два раза за одну неделю, 3 и 7 мая круизный лайнер Costa Serena зайдет в порт Владивосток. Судно пришвартуется к причалам морского вокзала и доставит во Владивосток около 3 тысяч пассажиров из Кореи в каждый из дней, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию, предоставленную Владивостокским морским терминалом.

3 мая судно прибудет из корейского порта Сокчо и после посещения Владивостока направится к берегам Японии в порт Сакаиминато. Следующий круиз вновь начнется в Сокчо, продолжится 7 мая во Владивостоке и далее лайнер отправится в японский порт Отару.

Торжественные церемонии приветствия пассажиров и экипажа лайнеров Costa Serena состоятся на видовой площадке морского вокзала 3 мая в 13.00 и 7 мая в 14.00.

Судно отойдет от причала Морского вокзала 3 мая в 23.00 и 7 мая в 24.00 часа по местному времени.

Напомним, лайнер Costa Serena уже была в гостях у Владивостока в мае 2018 года. Тогда на борту судна находилось около 3 тысяч пассажиров из Республики Корея.

Справка: Costa Serena — круизное судно класса Concordia итальянской компании Costa Cruises. С момента ввода в строй судно является флагманом. Эксплуатация судна началась в середине 2007 года.

Лайнер имеет 13 пассажирских палуб и 1507 кают, способных вместить до 3617 пассажиров. На верхних палубах размещаются бассейны и джакузи, ниже — рестораны, бары, казино, фитнес-центр, художественная галерея, библиотека. В носовой части на нескольких палубах устроен концертный зал, служащий и театральной сценой, и кинотеатром.

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