Модель фитнес-бикини раскрыла "закулисные" секреты

"Бикинистка" назвала продукты, которых не должно быть в рационе женщин

Тематическое изображение. Фото: Юлия Никитина

Спортсменка фитнес-бикини Валерия Барченко назвала губительные для женской красоты продукты питания. По словам "бикинистки" употребление этих продуктов дает "минусово" эффект для тех, кто хочет сохранить молодость и стройность.

По мнению Бочаровой, женщинам нужно с опасением относиться к соли и стараться ею не злоупотреблять. Неразумное употребление соли может стать главной причиной отеков под глазами по утрам.

Такие продукты, как фастфуд, газированные напитки, чипсы, сухарики, майонез, колбасу, полуфабрикаты нужно полностью исключить из своего рациона, говорит спортсменка. Эти продукты в своем составе содержат соль в большом количестве, а также пищевые добавки — трансжиры, красители, и другие, пишет "МедикФорум". При этом, как отмечает Барченко, они очень калорийны и содействуют увеличению веса.

Особенно тщательно за своим рационом, по мнению Барченко, нужно следить женщинам старше 45 лет — контролировать вес в этом возрасте становится особенно сложно.

Что касается алкоголя, в целом для внешности женщин он губителен — алкоголь не только калориен, но еще и обезвоживает, приводит к сухости кожных покровов, провоцирует появление морщин и купероза, отмечает "бикинистка".

Помимо этого, женщинам нужно с осторожностью употреблять кофеин, считает спортсменка. По ее словам, кофе способен вымывать из организма кальций, употреблять его желательно не более чашки в день.

Ольга Толмачева