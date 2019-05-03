Названа сумма долга, при котором не пустят за границу

Перед отпуском следует проверять наличие задолженности
Общество 00:00

В преддверии летних отпусков и в разгар майских праздников в пресс-службе ФССП России предупредили российских туристов о том, что следует проверять перед поездкой информацию о своей задолженности.

Выехать за границу можно будет только на следующий день после оплаты долга.

При наличии задолженности россияне не имеют права покидать территорию страны. Выезд за границу для них закрыт, пока задолженность не будет погашена, пишет РИА Новости.

Судебные приставы могут ограничить выезд на заграничные курорты, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — 10 тысяч.

В ФССП рассказали, что временное ограничение на выезд должника из РФ снимается не позднее дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу.

Сообщается также, что в прошлом году судебные приставы запретили выезд за границу 7,5 миллионам должникам. Перед майскими праздниками ограничения действовали в отношении порядка 3 миллионов россиян.

Карина Красилова

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