Маршрут выходного дня: цветущие сады под Владивостоком

Рассказываем, как добраться до вишневых, абрикосовых и сливовых деревьев, усыпанных цветами (ФОТО, КАРТА)

Остановить мгновение. Фото: Мария Бородина

Многие любители красивой природы, живущие во Владивостоке, уже знают, а для остальных это будет приятным напоминанием – в пригороде уже расцвели сады опытной станции ВИР – то самое место, куда каждую весну устремляются многие горожане за хорошим настроением и яркими фотографиями. Людей тут, действительно, уже очень много: профессиональные фотографы со своими клиентами, счастливые пары со своими детьми, даже целые туристические группы. В майские выходные ИА PrimaMedia готова рассказать читателям, как добраться до опытной станции ВИР с вишневыми, абрикосовыми и сливовыми деревьями, которые сейчас усыпаны белыми и розовыми цветами. При этом редакция настоятельно просит беречь природу и уносить весь мусор с собой.

Место: Дальневосточная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Н.И. Вавилова (ВИР)

Сложность: доступна для людей без специальной подготовки

Время: 30 минут от ростральной колонны на "Лесной заимке" в один конец

Где: Владивосток

Наличие туристической инфраструктуры: нет

Транспорт: личный автомобиль

Затраты: расходы на бензин

Опытная станция ВИР основана советским ученым-генетиком Николаем Вавиловым в 1929 году как дальневосточное отделение Всесоюзного института растениеводства, с 2000 года ее полное название ГНУ ДВОС ГНЦ РФ ВИР Россельхозакадемии. Во всем федеральном округе учреждение является ведущим в вопросах создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и состоит из нескольких научных отделений: лаборатории полевых культур, лаборатории овощных культур и картофеля и лаборатории плодово-ягодных культур и винограда.

Как добраться

Ориентиром может служить ростральная колонна в честь 100-летия Владивостока (остановка транспорта "Лесная заимка"). Из города на общественном транспорте туда идут маршруты автобусов №103, 104, 105. На личном автомобиле с улицы Маковского, не доезжая до ростральной колонны, нужно повернуть на последнем повороте направо на улицу Вавилова. Далее нужно держаться прямо до здания опытной станции и повернуть направо перед пятиэтажным домом.

Не доезжая до ростральной колонны, поворачиваем направо. Фото: Мария Бородина Едем прямо по грунтовой дороге. Фото: Мария Бородина Следующий поворот — направо вниз перед пятиэтажным домом. Фото: Мария Бородина Проезжаем поля. Фото: Мария Бородина Впереди цветущие сады — мы на верном пути. Фото: Мария Бородина Оставляем автомобиль и идем пешком. Фото: Мария Бородина Будьте готовы к препятствиям. Фото: Мария Бородина Вы на месте, но в хорошую погоду здесь может оказаться людно. Фото: Мария Бородина 1 / 8

После поворота едем прямо по грунтовой дороге. По пути вам встретится поле и ручей, размывший проезжую часть. Далее если увидите еще одно поле, но уже ухоженное, вы на верном пути. В выходной день точно не заблудитесь, поскольку окажетесь не единственным желающим поглядеть на цветущий сад.

Что посмотреть

Вы поймете, что прибыли на место, когда почувствуете сладкий запах и увидите сами усыпанные цветами деревья. Цветущий сад — это настоящая лаборатория по разведению плодово-ягодных культур и винограда. Там высаживали и изучали коллекции яблонь, слив, груш, абрикоса, вишни, винограда, малины, земляники, черной и красной смородины, крыжовника и ежевики, поэтому весной сад превращается в настоящий цветущий рай.

Вы почувствуете сладкий запах. Фото: Мария Бородина ... и увидите усыпанные цветами деревья. Фото: Мария Бородина Весна вдохновляет. Фото: Мария Бородина Деревья словно покрыты бело-розовой пеной. Фото: Мария Бородина Особенно красивы сады в солнечную погоду. Фото: Мария Бородина Отличная поездка. Фото: Мария Бородина 1 / 6

Нужно приготовиться к тому, что вокруг будет очень много людей. Весной сад пользуется большим спросом у фотографов и желающих сделать красивые романтичные снимки.

Это любимое место фотографов. Фото: Мария Бородина Здесь получаются отличные романтические фото. Фото: Мария Бородина Некоторые едут на цветение сакуры в Азию, но во Владивостоке можно найти пейзажи не хуже. Фото: Мария Бородина Заряд энергии. Фото: Мария Бородина Хорошее настроение. Фото: Мария Бородина Лето близко. Фото: Мария Бородина Краски весны. Фото: Мария Бородина Удачная фотосессия. Фото: Мария Бородина Еще один кадр. Фото: Мария Бородина Волшебство приморской весны. Фото: Мария Бородина 1 / 10

Сюда приезжают семьями и даже целыми туристическими группами. Словом, это место хорошо подходит, чтобы наслаждаться запахами и красками весны, но на уединение рассчитывать не приходится. Благодарим компанию MAZDA SOLLERS за предоставленный автомобиль MAZDA CX-5.