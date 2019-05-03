Маршрут выходного дня: цветущие сады под Владивостоком

Многие любители красивой природы, живущие во Владивостоке, уже знают, а для остальных это будет приятным напоминанием – в пригороде уже расцвели сады опытной станции ВИР – то самое место, куда каждую весну устремляются многие горожане за хорошим настроением и яркими фотографиями. Людей тут, действительно, уже очень много: профессиональные фотографы со своими клиентами, счастливые пары со своими детьми, даже целые туристические группы. В майские выходные ИА PrimaMedia готова рассказать читателям, как добраться до опытной станции ВИР с вишневыми, абрикосовыми и сливовыми деревьями, которые сейчас усыпаны белыми и розовыми цветами. При этом редакция настоятельно просит беречь природу и уносить весь мусор с собой.
Место: Дальневосточная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Н.И. Вавилова (ВИР)
Сложность: доступна для людей без специальной подготовки
Время: 30 минут от ростральной колонны на "Лесной заимке" в один конец
Где: Владивосток
Наличие туристической инфраструктуры: нет
Транспорт: личный автомобиль
Затраты: расходы на бензин
Опытная станция ВИР основана советским ученым-генетиком Николаем Вавиловым в 1929 году как дальневосточное отделение Всесоюзного института растениеводства, с 2000 года ее полное название ГНУ ДВОС ГНЦ РФ ВИР Россельхозакадемии. Во всем федеральном округе учреждение является ведущим в вопросах создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и состоит из нескольких научных отделений: лаборатории полевых культур, лаборатории овощных культур и картофеля и лаборатории плодово-ягодных культур и винограда.
Как добраться
Ориентиром может служить ростральная колонна в честь 100-летия Владивостока (остановка транспорта "Лесная заимка"). Из города на общественном транспорте туда идут маршруты автобусов №103, 104, 105. На личном автомобиле с улицы Маковского, не доезжая до ростральной колонны, нужно повернуть на последнем повороте направо на улицу Вавилова. Далее нужно держаться прямо до здания опытной станции и повернуть направо перед пятиэтажным домом.
После поворота едем прямо по грунтовой дороге. По пути вам встретится поле и ручей, размывший проезжую часть. Далее если увидите еще одно поле, но уже ухоженное, вы на верном пути. В выходной день точно не заблудитесь, поскольку окажетесь не единственным желающим поглядеть на цветущий сад.
Что посмотреть
Вы поймете, что прибыли на место, когда почувствуете сладкий запах и увидите сами усыпанные цветами деревья. Цветущий сад — это настоящая лаборатория по разведению плодово-ягодных культур и винограда. Там высаживали и изучали коллекции яблонь, слив, груш, абрикоса, вишни, винограда, малины, земляники, черной и красной смородины, крыжовника и ежевики, поэтому весной сад превращается в настоящий цветущий рай.
Нужно приготовиться к тому, что вокруг будет очень много людей. Весной сад пользуется большим спросом у фотографов и желающих сделать красивые романтичные снимки.
Сюда приезжают семьями и даже целыми туристическими группами. Словом, это место хорошо подходит, чтобы наслаждаться запахами и красками весны, но на уединение рассчитывать не приходится. Благодарим компанию MAZDA SOLLERS за предоставленный автомобиль MAZDA CX-5.