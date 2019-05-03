Они лидируют на российском авторынке по итогам первого квартала 2019 года

За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Названы самые популярные подержанные иномарки. Они лидируют на российском авторынке по итогам первого квартала 2019 года.

По данным аналитического агентства "Автостат", в январе-марте 2019 года в России продано 245 тысяч бэушных легковых автомашин европейских марок. Это на 2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Лидирует в списке предпочтений отечественных автолюбителей седан Renault Logan. Эту модель с пробегом в первом квартале приобрели 16,3 тысяч автовладельцев (+1% к показателям прошлого года).

На втором месте расположился автомобиль Opel Astra. Он в январе-марте 2019 года продан в количестве 13 тысяч штук. Третье место у Volkswagen Polo с результатом 11,8 тысяч реализованных подержанных машин (+10,5% к показателям прошлого года).

На четвертой и пятой строчках расположились Skoda Octavia и Volkswagen Passat. В первом квартале 2019 года их продажи составили 11,1 тысяч (+5%) и 10,9 тысяч (-6%) штук соответственно.

Никифор Зуев