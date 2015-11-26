Торговая сеть «Винлаб»: секрет успешно развивающегося бизнеса

Ритейл-проект глобального оператора национального алкогольного рынка удостоился награды XV Бизнес-премии Приморского края

Награды Бизнес-премии Приморского края. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Сеть супермаркетов напитков "Винлаб", являющаяся ритейл-проектом глобального оператора национального алкогольного рынка АО BELUGA GROUP, производителя и поставщика собственной алкогольной продукции и импортных партнерских брендов, за довольно короткое время стала весьма популярной у потребителя. Поэтому в том, что "Винлаб" стал лауреатом ежегодной Приморской Бизнес-премии "Компания года и Менеджер года", учрежденной издательской компанией "Золотой Рог" и администрацией Приморского края, нет ничего удивительного. Тем более что название номинации, в которой принимала участия торговая сеть, звучит так — "Развивающийся бизнес". О развитии бизнеса АО "Винлаб" в материале ИА PrimaMedia речь и пойдет.

Родом из Приморья

Вообще-то мы привыкли к тому, что крупные игроки начинают "экспансию" того или иного удаленного региона с крупных городов. И лишь, "завоевав" их, что называется, раскрутившись, идут в города и населенные пункты поменьше.

В случае с "Винлабом" была выбрана противоположная стратегия. Первый магазин под брендом "Винлаб" появился в 2011 году в Находке. Как поясняет генеральный директор АО "Винлаб" Александр Щукин, причин тому было несколько.

Во-первых, "истоки" компании "BELUGA GROUP" находятся в Приморье, откуда родом учредители и большинство сотрудников управляющего аппарата компании.

В-вторых, в Приморье базируется одна из двух управляющих компаний холдинга, которая отвечает за огромную территорию от Сахалина до Урала.

В-третьих, в Приморье и в соседнем Хабаровском крае находятся два крупных завода группы компаний ЛВЗ "Хабаровский" и ОАО "Уссурийский бальзам". И как раз многолетнее развитие розничного проекта "Уссурийский бальзам" стало одним из ключевых факторов, позволивших команде "BELUGA GROUP" обеспечить успешный старт и последующее развитие масштабного ритейл-проекта "Винлаб".

Начали с не самых крупных городов Приморского и Хабаровского краев, постепенно приходили в крупные. Вслед за восточным стал активно развиваться западный блок. В настоящее время на Дальнем Востоке открыто 304 магазина сети "Винлаб", всего же на территории страны работает свыше 500 супермаркетов под этим брендом, и в ближайшее время их число удвоится. Идет активное освоение рынков Москвы и Санкт-Петербурга. Темпы роста сети "Винлаб" в 2018 году превысили 60%. По этому показателю компания стала рекордсменом.

— Везде, где есть логистические пулы "BELUGA GROUP", компания развивает проект "Винлаб". А поскольку рынки разные: и по ассортименту, и по платежеспособности, мы учимся гибко подходить к каждому региону и городу, — поясняет Александр Щукин.

Стратегия успеха

Стратегия развития сети супермаркетов напитков "Винлаб" основана на трех простых принципах: "сами производим, сами импортируем, сами продаем".

Возникающий синергетический эффект позволяет "Винлабу" предложить каждому клиенту лучшую цену на рынке за продукцию гарантированного качества в максимальном широком ассортименте. Это и есть ключевое преимущество розничной сети "Винлаб" по сравнению с другими операторами алкогольного ритейла.

Проанализировав тенденции в российской рознице, пришли к выводу, что универсализация торговли не во всех случаях бывает хороша. Повседневная продуктовая корзина характеризуется определенным набором повседневных, иногда "недельных" продуктов. За товаром, потребность в котором возникает время от времени и, как правило, по особому поводу, покупатель предпочитает обращаться в специализированную розницу. Там и ассортимент более разнообразный, и обслуживание более профессиональное и заинтересованное, и качество гарантировано, и ценник гибче не в ущерб статусу покупки.

— Проецируя этот подход на торговлю напитками, мы видим, что сегодня потребитель все чаще предпочитает покупать алкоголь не в больших торговых центрах, а в специализированных алкогольных магазинах, которые предлагают более высокие стандарты обслуживания, различные программы лояльности и максимальный ассортимент, который постоянно обновляется с учетом любых рыночных трендов, — говорит Александр Щукин.

Витрина розничной торговли

Однако создать канал продаж по принципу "все сами — производим, импортируем, продаем" — это полдела. Ключевым элементом стратегии развития сети напитков является стремление стать образцом современной розничной торговли, базирующейся на принципах открытости, добросовестной конкуренции и нетерпимого отношения к теневому обороту нелегальной алкогольной продукции.

— Мы стремимся создать новое качество потребления, основанное на продвижении культуры пития, умеренности и осознанности выбора, — поясняет Александр Щукин. — В итоге Дальний Восток, хоть и с опозданием от западной части России, переходит к практике приобретения алкоголя в узкоспециализированных магазинах. Сети таких магазинов могут применить более доступное покупателю ценообразование – чем больше игрок, тем более интересные цены он может предложить своим клиентам, и тем больше акций проводит в счет собственной доходности. Поэтому популярность этого формата у населения растет.

На сегодняшний день "Винлаб" — единственный в России специализированный ритейл-проект одного из лидеров алкогольного рынка страны. Помимо того что группа компаний сама производит и дистрибутирует напитки, она является эксклюзивными импортерами крупных мировых производителей.

Закуп продукции, логистика поставок, переговоры с поставщиками об условиях контрактов – все эти процессы идут в группе компаний. Модель, позволяющая развиваться и при этом сохранять доступные цены на рынке в определенных категориях продукции, была найдена не сразу. На это ушло несколько лет. Зато теперь у группы компаний появилась возможность регулировать, управлять издержками и тем самым иметь возможность предлагать покупателю приятное ценообразование, предлагая эксклюзивную продукцию.

Еще одной целью создания торговой сети "Винлаб" было желание холдинга вытеснить с рынка некачественный, недобросовестный и нелегальный продукт, обеспечив безопасность популярного продукта. И, надо сказать, с этой миссией "Винлаб" начинает справляться.

Без дистрибьюторов

– Когда "BELUGA GROUP" начинала проект "Винлаб", в компании понимали, что выходить на рынок нужно только с интересным предложением для конечного покупателя. Поэтому сеть принципиально сохраняет доступную ценовую политику и при этом продолжает развиваться. "Винлаб" находится в постоянном поиске разнообразия ассортимента. В магазинах сети реализована уникальная система лояльности и скидок, позволяющая клиенту сделать оптимальный выбор по доступным ценам. Ни для кого не секрет, что сегодня сформировалось огромное ядро покупателей, у которых есть "реакция на желтые ценники". У таких клиентов плавающая лояльность к брендам: они готовы пробовать разные напитки, главное, чтобы цена была выгодной. Естественно, нужно было учитывать и это, — говорит собеседник агентства.

Была создана гибкая система товарных матриц для каждого формата магазина: в зависимости от торговой площади, конкурентного окружения вокруг магазина, покупательской способности в микрорайоне. Открытию той или иной торговой площадки предшествовало четкое понимание того, в каком районе развивается точка, на какого покупателя она рассчитана.

Следующий шаг – проектирование CRM-системы (Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами), которая сейчас находится на стадии запуска. Система разработана на основе компетенций управления спросом и удовлетворения покупателя. В компании надеются, что данный интеллектуальный и уникальный продукт позволит работать с клиентом более точечно и эффективно.

Еще один важный момент – компетенции продавцов. В специализированных магазинах подразумевается и специализированная подготовка персонала. В "Винлабе" обучают продавцов с первого рабочего дня. В компании создан внутренний учебный проект для каждой категории персонала магазина. Проект включает в себя учебный IT-портал и штат тренеров, обеспечивающих аудиторные курсы и сопровождающее обучение непосредственно в магазинах.

— Выучить бренды алкоголя и их цену не так уж сложно. От продавцов-консультантов "Винлаба" требуется большее. Общаясь с покупателями, они должны поделиться с ними особенностями культуры пития, прививать у людей вкус к хорошим и качественным напиткам. Продавать напитки – дело непростое, особенно если покупатель не разбирается в нюансах того или иного напитка. Вот тут-то ему и приходят на помощь наши продавцы-консультанты, — говорит Александр Щукин.

Справка. Сеть "Винлаб" входит в структуру BELUGA GROUP — крупнейшей алкогольной компании в России, которая ведет свою историю с 1999 года. BELUGA GROUP выпускает высококачественные продукты на семи собственных заводах, а также является одним из крупнейших импортеров крепкого алкоголя в стране. Сегодня в сеть "Винлаб" входят более 500 магазинов в 11 регионах России. Из них 129 магазинов открыты в 24 городах Приморского края. Ассортимент супермаркетов насчитывает 1,5 тысячи наименований, только 5% из них – сопутствующие товары. В ассортименте собственная алкогольная продукция BELUGA GROUP, а также эксклюзивные марки, которые компания как дистрибьютор поставляет из других стран.

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Торговая сеть "Винлаб" стала лауреатом XV Бизнес-премии Приморского края