Детский турнир по дзюдо, посвященный празднованию Дня Победы, пройдет во Владивостоке

В дальневосточных соревнованиях примут участие спортсмены из Приморья, Хабаровска, Якутии, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей

Дзюдо. Фото: ИА PrimaMedia

Открытый детский дальневосточный турнир по дзюдо (14+), посвящённый празднованию 74-ой годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне "Во славу Бессмертного полка "Никто не забыт, ничто не забыто" пройдет 11 мая во Владивостоке. В дальневосточных соревнованиях примут участие спортсмены из Приморья, Хабаровска, Якутии, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Соревнования проводятся региональным отделением Всероссийской Федерацией школьного спорта (руководитель — заслуженный тренер России Мовсес Барсегян, координатор федерального проекта "Детский спорт" в ДФО) в рамках проекта "Детский спорт". Оператором проекта является Всероссийская Федерация школьного спорта, возглавляемая трехкратной олимпийской чемпионкой, депутатом Государственной думы Ириной Родниной при поддержке администрации Приморского края и Федерацией дзюдо Приморского края.

Реализация проекта предусматривает создание школьных спортивных клубов и дворовых команд, привлекая массовое участие школьников и взрослых, а также пропаганды здорового образа жизни.

В турнире примут участие спортсмены возрастной группы 2005-2008 г.р. из городов Приморского края, Хабаровска, Сахалина, Якутии, Амурской и Магаданской области в 23 весовых категориях (от 30 кг до 73+ кг).

Почетными гостями мероприятия станут участники Великой Отечественной войны, ветераны вооруженных сил и локальных войн, представители администрации Приморского края, депутаты Законодательного собрания Приморского края, Генеральный консул Японии во Владивостоке, а также партнеры турнира.

В программе торжественного открытия предполагается присоединение к акции "Во славу Бессмертного полка " Никто не забыт, Ничто не забыто" всех участников турнира. Каждый участник выйдет на торжественное построение с портретом своего дедушки, бабушки или другого родственника, участника Великой Отечественной войны или труженика тыла.

Благодаря специальной конструкции все эти штендеры с портретами после церемонии открытия будут установлены в качестве отдельной "символической трибуны" рядом с татами. Прославленные предки спортсменов как бы будут почётными зрителями спортивных поединков своих потомков. После соревнований организаторы турнира передадут штендеры участникам турнира.

В ходе мероприятия будут вручены подарки ветеранам, благодарственные письма от имени организаторов почетным гостям, лучшим тренерам и спортсменам по итогу года, партнерам за вклад в развитие школьного, детско-юношеского спорта, пропаганду здорового образа жизни в Приморском крае и на Дальнем Востоке.

По окончании турнира победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками. Также предусмотрены специальные призы спортсменам и тренерам от партнеров турнира.