Концерт «Путь-дорожка фронтовая» пройдет во Владивостоке 9 мая

Песни военных лет исполнят артисты Приморской краевой филармонии
Общество 18:21
Концерт. Фото: ИА PrimaMedia

Концерт "Путь-дорожка фронтовая" (0+), посвященный Празднику Великой Победы, пройдет 9 мая, в 15.00, в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

"Весной 1945-го окончена тяжелейшая из всех войн. Великий ратный подвиг русского солдата и всего народа, вынесшего на своих плечах непомерные тяготы войны, навсегда останется в наших сердцах. Мирная жизни — это общее счастье, которое получила Россия ценой беспримерного героизма и которое подарила всей земле. Мир выбирает путь без войны", — отмечают организаторы.

Любимые и знакомые каждому с детства песни военных лет исполнят артисты Приморской краевой филармонии: дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано), Ирина Кучинская (сопрано), Людмила Якунина (сопрано), лауреат регионального конкурса Наталья Брылёва (сопрано), заслуженный артист РФ Леонид Букин (фортепиано), дипломант международного конкурса Галина Гребенюк (фортепиано). Ведущая – Людмила Кравец.

Концерт пройдет в Главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи (ул. Алеутская, 12). Справки по телефону: 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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