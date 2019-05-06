Россияне могут остаться без яиц

Крупнейшему производителю этого продукта грозит банкротство
Экономика 21:55
Яйца. Фото: Наталья Баграновская, ИА EAOmedia

В России может возникнуть дефицит куриных яиц. Крупнейшему производителю этого продукта грозит банкротство.

Речь идет об АО "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР". Заявление о его банкротстве подало ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов". Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

По словам представителей Синявинской птицефабрики, конфликтная ситуация возникла во времена предыдущих акционеров предприятия. Гендиректор птицефабрики и Волховского комбикормового завода Артур Холдоенко считает, что иски стали "предметом торга".

Задолженность Синявинской птицефабрики перед ККХП возникла после того, как суд признал недействительными заключенные между предприятиями в 2014 году договоры. Синявинская птицефабрика — это крупнейший производитель куриных яиц в России. В 2018 году предприятие выпустило 1,32 млрд яиц.

Герман Штакеншнейдер

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