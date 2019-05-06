Процесс дедолларизации усиливается и расширяет охват – Ростислав Гольдштейн

Взятый Россией пять лет назад курс на дедолларизацию, продолжается и наращивает свои оборот
Политика 6 мая, 22:25
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: пресс-служба
Эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за период санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13%, увеличив долю евро и рублей на 26% и 14% соответственно, сообщает ИА PrimaMedia.
Уход от долларовых расчетов во внешней торговле связан с задачей устойчивости к колебаниям курса, а также с угрозами США отключить Россию от межбанковской системы SWIFT. Эксперты констатируют любопытный факт: за пять лет доля американской валюты в расчетах по зарубежным контрактам снизилась до 56%, хотя всего пять лет назад превышала 80%.
— Очевидно, что введённые Западом санкции против России в значительной мере наносят ущерб самим инициаторам этих санкций. Европейские страны уже заявили о многомиллиардных убытках в связи с торговыми ограничениями в отношении нашей страны. США в силу своих политических амбиций пока избегают делать аналогичные признания. Однако факты говорят сами за себя. Сокращение операций в долларах и переход на расчеты в национальных валютах — стали устойчивым глобальным трендом, которого придерживается не только Россия, но и Китай, Индия, Южная Корея и множество других динамично развивающихся стран. Причина этого тренда заключается в весьма агрессивной политике США в отношении других акторов мировой политики и экономики. Поэтому нет сомнений, что процесс дедолларизации продолжит набирать обороты и расширять территорию охвата, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.
Эксперты отмечают, что на российском рынке доллар вытесняют евро и рубли — их доля в общем объеме зарубежных расчетов выросла до 22% и 20% процентов соответственно. Сокращение долларовых расчетов во многом связано с резким падением товарооборота между Москвой и Вашингтоном. В прошлом году этот показатель не превысил 25 миллиардов. Для сравнения: с Китаем и Евросоюзом объем взаимной торговли — 108 и 294 миллиарда. При этом аналитики отмечают, что доля рубля в расчетах с КНР по экспорту выросла более чем в пять раз, а доля юаня по импорту — почти в девять.
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