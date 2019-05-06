Что будет с рублем - экономисты дают негативные прогнозы

После первый майских праздников доллар и евро уже пошли на "взлет"
Экономика 22:50
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, что будет с курсом рубля после майских каникул. Рубль может ждать жесткое падение — в частности, после первых майских праздников на открытии торгов Мосбиржи рубль уже резко просел по отношению к доллару и евро.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с закрытиями предыдущих торгов вырос на 32 копейки, составив 65,4 рубля. Курс евро поднялся на 26 копеек до отметки 72,2 рубля.

По словам эксперта "Международного Финансового Центра", LIFA Владимира Рожанковского, российская валюта в течение предыдущего месяца уже показывала так называемые "ложные пробои" своих уровней поддержки, но каждый раз стабилизировалась.

Сейчас дестабилизирующим фактором для российской национальной валюты выступает нефть, цена которой демонстрирует волатильность в диапазоне 71-75 долларов за баррель марки Brent, уточнил эксперт в комментарии "Российской газете".

По данным главы информационно-аналитического центра "Альпари" Александра Разуваева, рубль в начале сегодняшних торгов слабел "на фоне падения цен на „черное золото“ и рисков глобальной торговой войны", пишет "Росбалт".

Над нефтяным рынком нависла новая угроза, считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Опасность проседания нефти несет угроза эскалации торговой войны между США и Китаем. Американский лидер Дональд Трамп уже намекнул о планах серьезного повышения импортных пошлин на продукцию из Поднебесной, уточняют источники в экономических кругах.

Анна Кольцова

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