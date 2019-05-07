Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты

Это будет возможно, если в Госдуме примут законопроект
Политика 02:55

Парламентарии решили компенсировать ипотечные кредиты многодетным семьям. Законопроект об этом внесли на рассмотрение председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Для погашения ипотеки семьи, в которых родится третий или последующий ребенок, получат от государства 450 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Известно, что законопроект парламентарии рассмотрят 13 мая на ближайшем заседании Госдумы в приоритетном порядке.

Напомним, с этой инициативой выступил Глава РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале.

Карина Красилова

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