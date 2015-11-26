Плавучий док весом 6 тысяч тонн затонул в Японском море по пути в Корею

За происшествием наблюдал экипаж иностранного сторожевого корабля

Затонувший док буксировали в порт Южной Кореи. Фото: ИА PrimaMedia

Плавучий док водоизмещением 6 тысяч тонн затонул накануне на подходе к одному из портов Южной Кореи. Плавсредство буксировала российская компания с сахалинской пропиской, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) порта Владивосток, буксировочное судно принадлежит компании "Фемко-Менеджмент". Поскольку инцидент произошел в корейских водах, информации о произошедшем диспетчеры МСКЦ предоставить не смогли, но, согласно источникам ИА PrimaMedia, пострадавших в результате аварии нет. Также, по имеющейся информации, в зоне происшествия присутствовал корейский сторожевой корабль.

"Фемко-Менеджмент" — южно-сахалинская компания, которая специализируется на аренде морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем, морских пассажирских и грузовых перевозках. Пока ИА PrimaMedia не удалось связаться с руководством компании, но на сайте "Фемко-Менеджмент" представлены 10 буксирных судов. Из них семь ходят по российским флагом и три – под флагом Либерии. Предположительно буксировало док судно под российским флагом "Алеут", построенное в 2015 году и зарегистрированное в порту Холмск.